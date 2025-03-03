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維護經濟全球化！劉結一：陸堅定推動開放型世界經濟 展現大國擔當

聯合報／ 特派記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
大陸全國政協十四屆三次會議3日下午在北京舉行記者會，發言人劉結一回應大陸經濟全球化議題時表示，會堅定不移對外開放。特派記者黃雅慧／攝影
大陸全國政協十四屆三次會議3日下午在北京舉行記者會，發言人劉結一回應大陸經濟全球化議題時表示，會堅定不移對外開放。特派記者黃雅慧／攝影

大陸引外資與對外開放議題備受全球關注，大陸全國政協十四屆三次會議3日下午在北京舉行記者會，發言人劉結一對經濟全球化議題表示，中國大陸將一如既往堅定支持和參與，進一步的優化，堅定不移擴大對外開放，與世界各國一道共享機遇，共創繁榮，共同推動構建開放型世界經濟。

會上有來自巴西的媒體提問到，近年經濟全球化面臨一些挑戰和風險，與此同時中共三中全會提及改革開放「只有進行時，沒有完成時」是很有趣的論述，因此提問中方如何推進經濟全球化。劉結一首先稱讚了巴西媒體，認為其流利的中文是改革開放成果的具體說明。

劉結一表示，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求，科技進步的必然程度，也是人類社會前進的不可逆轉的時代潮流。「中國堅定站在歷史正確的理念，門會越開越大。」過去一年中國繼續發揮全球經濟增長最大引擎的作用，加快建設更高水平開放型經濟新體制，繼續保持世界第一大護航服務。

劉結一強調，「中方著力推動普惠包容的經濟全球化，倡導同舟共濟和合共生精神，積極參與全球經濟治理，為全球發展展現了大國擔當。」

他並說，中方將持續完善高水平對外開放基礎體驗，穩步擴大制度性開放，深化外貿體制，深化外商投資和對外投資管理體制改革，優化區域開放工作，完善推進高質量共建一帶一路機制，實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。此外，將持續落實推動落實全球發展倡議，推動經濟全球化向著更加開放、包容、普惠均衡的方向發展。

在對外開放上，大陸全國政協發揮關鍵角色，劉結一說，政協委員圍繞營建營造自貿區國際一流營商環境，健全風險防控機制，發揮港澳在建設更高水平開放型經濟新體制中的作用，推進服務貿易創新與先行先試數據跨境流動議題提出許多真知灼見。例如有序放寬醫療機構外商投資投入限制，擴大電信增值業務對外開放試點的建議，被相關部門吸收採納，轉化為具體的政策措施。

大陸全國政協十四屆三次會議將於4日15時開幕，10日閉幕，會期六天。

大陸全國政協十四屆三次會議3日下午在北京舉行記者會，發言人劉結一回應中外媒體問題，除闡述中方觀點，也陳述全國政協在其中所做的工作。特派記者黃雅慧／攝影
大陸全國政協十四屆三次會議3日下午在北京舉行記者會，發言人劉結一回應中外媒體問題，除闡述中方觀點，也陳述全國政協在其中所做的工作。特派記者黃雅慧／攝影

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