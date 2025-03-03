快訊

新任食藥署長遭藥界反彈 姜至剛：醫藥本就一家

否認找人架走退休師 傅崐萁還原現場控「葉霸」是深綠

00929配息金額維持0.05元 年化配息率約3.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

穿皮衣現身發表會！雷軍被群嘲「抄襲黃仁勳」回應了 曾被調侃模仿賈伯斯

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
雷軍上周穿著皮夾克現身發表會，被網友調侃是抄襲美國輝達執行長黃仁勳。（圖／取自微博）
雷軍上周穿著皮夾克現身發表會，被網友調侃是抄襲美國輝達執行長黃仁勳。（圖／取自微博）

小米集團董事長雷軍上周穿著皮夾克現身發表會，被網友調侃抄襲美國輝達執行長黃仁勳。對此，雷軍回應時稱，這種說法太滑稽，他並說每個人家裡都有皮衣。

綜合每日經濟新聞和快科技報導，雷軍上星期四（2月27日）穿皮夾克現身小米發布會。此事引發中國大陸網友討論，許多人直接與黃仁勳掛鉤，甚至調侃雷軍是抄襲黃仁勳。

雷軍3月2日在直播中回應說，「皮夾克可能比較容易配得上Ultra這種極致駕駛的風格」，「我也沒想到這個皮夾克這麼多人喜歡，還上了熱搜」。

雷軍也調侃說：「難道我一穿皮夾克就是抄黃仁勳？我一穿西服就是抄馬斯克？這太滑稽了。」他還提到，後來聽說那個廠商的皮衣5分鐘就賣光了、斷貨了，現在補貨要等一個月。

據報導，以往雷軍曾穿西服被網友稱是抄襲特斯拉執行長馬斯克，而手機發表會時穿T恤加牛仔褲，還被說是抄襲蘋果已故創辦人賈伯斯。

不過，小米創始員工曾在微博表示，小米手機剛剛發布時，所有的儀式、講故事、講情懷、和雷軍的服飾全部抄襲自賈伯斯，用此來打造民族品牌，圈「米粉」，員工甚至戲稱他為「雷布斯」。尤其是黑色T恤、藍色牛仔褲。

抄襲 馬斯克

延伸閱讀

否認跟風黃仁勳 雷軍：太滑稽了！每個人家裡都有皮衣

台積再傳CoWoS砍單 封測鏈直言沒這回事

比黃仁勳的皮衣還帥？小米創始人雷軍「同款皮衣」賣翻 預售得排一個月

小米新車款2小時賣破萬台 美媒：「中國蘋果」超越蘋果

相關新聞

否認跟風黃仁勳 雷軍：太滑稽了！每個人家裡都有皮衣

小米創辦人雷軍2月27日身著棕色皮夾克現身小米新手機和新車型發表會，引發外界高度關注甚至引爆「同款皮衣」在網上熱銷，但雷...

大陸兩會前夕「全國政協」領跑 今年會期6天、3月10日閉幕

大陸全國「兩會」召開前夕，全國政協按慣例領跑，於3日下午召開會前記者會。政協大會發言人劉結一表示，今年十四屆大陸全國政協...

穿皮衣現身發表會！雷軍被群嘲「抄襲黃仁勳」回應了 曾被調侃模仿賈伯斯

小米集團董事長雷軍上周穿著皮夾克現身發表會，被網友調侃抄襲美國輝達執行長黃仁勳。對此，雷軍回應時稱，這種說法太滑稽，他並...

比亞迪與大疆聯合發布智能車載無人機系統

大陸電動車巨企比亞迪與無人機製造商大疆聯合發布智能車載無人機系統。綜合澎湃新聞和36氪報導，比亞迪攜手大疆3月2日在深圳...

因應美再加徵10%關稅 陸官媒：擬在農食產品反制

為因應美國川普政府以芬太尼為由，對來自大陸進口商品再加徵10%的關稅。大陸官媒《環球時報》3日引述「可靠消息人士透露」稱...

美擬再加徵10%關稅 陸外交部放話堅決抵制：貿易戰、關稅戰沒有贏家

針對美國將於4日對來自中國大陸的進口商品再加徵10%關稅，對此，大陸外交部發言人林劍3日在例行記者會上稱，中國正在研究反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。