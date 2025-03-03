今年大陸經濟成長目標將揭露 市場預測：仍將設在5%左右

經濟學家預測，大陸官方將把今年的經濟成長目標設定在5%左右。大陸國務院總理李強預計5日發表的政府工作報告，將會揭露今年大陸經濟社會的總體規劃和目標。

彭博社3日公布針對經濟師展開的調查結果，這項調查在2月21日至26日進行。

路透早前也報導，預計中國今年經濟成長目標跟去年一樣，維持在5%左右。報導引述分析家的看法稱，由於中美兩國正展開貿易戰，威脅到出口，約5%屬於雄心勃勃的目標。

大陸官方去年國內生產毛額（GDP）成長目標設定在5%左右，最終也取得5.0%的成長。

中國經濟和外部挑戰兩大主題，預料將貫穿今年的大陸全國兩會。

大陸全國政協會議將於4日下午3時開幕，下周一（10日）閉幕，會期六天。全國政協會議發言人劉結一3日下午在記者會上介紹大會狀況。