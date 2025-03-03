聽新聞
0:00 / 0:00
今年大陸經濟成長目標將揭露 市場預測：仍將設在5%左右
經濟學家預測，大陸官方將把今年的經濟成長目標設定在5%左右。大陸國務院總理李強預計5日發表的政府工作報告，將會揭露今年大陸經濟社會的總體規劃和目標。
彭博社3日公布針對經濟師展開的調查結果，這項調查在2月21日至26日進行。
路透早前也報導，預計中國今年經濟成長目標跟去年一樣，維持在5%左右。報導引述分析家的看法稱，由於中美兩國正展開貿易戰，威脅到出口，約5%屬於雄心勃勃的目標。
大陸官方去年國內生產毛額（GDP）成長目標設定在5%左右，最終也取得5.0%的成長。
中國經濟和外部挑戰兩大主題，預料將貫穿今年的大陸全國兩會。
大陸全國政協會議將於4日下午3時開幕，下周一（10日）閉幕，會期六天。全國政協會議發言人劉結一3日下午在記者會上介紹大會狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言