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今年大陸經濟成長目標將揭露 市場預測：仍將設在5%左右

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸全國政協十四屆三次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行，由大會新聞發言人劉結一（右二）向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。（新華社）
大陸全國政協十四屆三次會議新聞發布會3日下午在北京人民大會堂舉行，由大會新聞發言人劉結一（右二）向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。（新華社）

經濟學家預測，大陸官方將把今年的經濟成長目標設定在5%左右。大陸國務院總理李強預計5日發表的政府工作報告，將會揭露今年大陸經濟社會的總體規劃和目標。

彭博社3日公布針對經濟師展開的調查結果，這項調查在2月21日至26日進行。

路透早前也報導，預計中國今年經濟成長目標跟去年一樣，維持在5%左右。報導引述分析家的看法稱，由於中美兩國正展開貿易戰，威脅到出口，約5%屬於雄心勃勃的目標。

大陸官方去年國內生產毛額（GDP）成長目標設定在5%左右，最終也取得5.0%的成長。

中國經濟和外部挑戰兩大主題，預料將貫穿今年的大陸全國兩會

大陸全國政協會議將於4日下午3時開幕，下周一（10日）閉幕，會期六天。全國政協會議發言人劉結一3日下午在記者會上介紹大會狀況。

兩會 劉結一 國務院 李強

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