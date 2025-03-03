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大陸兩會前夕「全國政協」領跑 今年會期6天、3月10日閉幕

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸全國政協十四屆三次會議於3日下午召開會前記者會，由政協大會發言人劉結一回答媒體提問。（特派記者陳政錄／攝影）
大陸全國政協十四屆三次會議於3日下午召開會前記者會，由政協大會發言人劉結一回答媒體提問。（特派記者陳政錄／攝影）

大陸全國「兩會」召開前夕，全國政協按慣例領跑，於3日下午召開會前記者會。政協大會發言人劉結一表示，今年十四屆大陸全國政協第三次會議將於4日下午登場，3月10日上午閉幕，會期與去年相同，都是6天。按慣例，政協閉幕隔日即人大閉幕，因此，今年大陸全國「兩會」會期總共約七天。

3日下午，大陸全國政協十四屆三次會議新聞發布會在人民大會堂召開，由大陸國台辦前主任劉結一擔任發言人，記者會由大陸全國政協副秘書長胡衡廬、全國政協辦公廳新聞局副局長趙海燕主持。

劉結一首先通報議程安排，他說，大陸全國政協十四屆三次會議於明天（4日）下午在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期六天。

劉結一說，期間，主要議程包含，聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，列席大陸十四屆全國人大三次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告，審議相關決議等文件。

劉結一通報，大會期間，安排開幕會、閉幕會，兩次大會發言，還有界別小組會議、界別協商會等會議，另有三場「委員通道」採訪活動，並在各委員駐地設立採訪間，邀請外國駐華使節參與開幕會、閉幕會。

他提到，明下下午，大陸全國政協主席王滬寧，將作政協常委會工作報告，歡迎大家關注。

就本次會議召開，劉結一說，2025年是「十四五規劃」收官之年，大陸全國政協將發揚優良傳統，牢記政治責任，充分發揮專門協商機構的作用，為以「中國式現代化」全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻智慧和力量。

大陸政協大會發言人劉結一表示，今年十四屆大陸全國政協第三次會議將於4日下午登場，3月10日上午閉幕。（特派記者陳政錄／攝影）
大陸政協大會發言人劉結一表示，今年十四屆大陸全國政協第三次會議將於4日下午登場，3月10日上午閉幕。（特派記者陳政錄／攝影）

全國人大 兩會 劉結一

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