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否認跟風黃仁勳 雷軍：太滑稽了！每個人家裡都有皮衣
小米創辦人雷軍2月27日身著棕色皮夾克現身小米新手機和新車型發表會，引發外界高度關注甚至引爆「同款皮衣」在網上熱銷，但雷軍改穿皮衣也讓不少人聯想到輝達執行長黃仁勳的習慣穿著，不少網友甚至調侃雷軍是在抄襲黃仁勛。
據大陸網路媒體《快科技》報導，對此，雷軍近日在直播中解釋：「為什麼選皮夾克呢？我是覺得皮夾克可能比較容易配得上Ultra這種極致駕駛的風格。所以我們就想到了皮夾克，然後同事們就挑選了三、四件，我（從中）挑了一件。我也沒想到這個皮夾克這麼多人喜歡，還上了熱搜。」
對於「抄襲黃仁勳」的討論，雷軍說，他在宣的時候就擔心，「我要穿皮夾克，肯定很多人說你抄那個NVIDIA的老板黃仁勳」。
但他強調，「好像我在認識黃仁勳之前，每個人家裡是不是都有兩、三件皮衣？難道我一穿皮夾克就是抄黃仁勳？我一穿西服就是抄馬斯克？這太滑稽了！」
《快科技》稱，雷軍之前穿西服曾被大陸網友稱是在抄襲馬斯克，早前他在小米新機發布會時穿「T恤+牛仔褲」，也被說是在抄襲蘋果已故的前執行長賈伯斯。但雷軍稱，T恤+牛仔褲其實就是工程師平時穿的。
不過，小米當年在推出專賣店「小米之家」時，不少網友也認為，其裝潢風格與蘋果直營店十分接近。
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