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比亞迪與大疆聯合發布智能車載無人機系統

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
比亞迪還聯手大疆，打造了全球首個整車集成的車載無人機，一體化車規級無人機庫、智能收納、自動換電、智能充電管理、一鍵起飛降落。（圖／取自比亞迪官網）
比亞迪還聯手大疆，打造了全球首個整車集成的車載無人機，一體化車規級無人機庫、智能收納、自動換電、智能充電管理、一鍵起飛降落。（圖／取自比亞迪官網）

大陸電動車巨企比亞迪與無人機製造商大疆聯合發布智能車載無人機系統。綜合澎湃新聞和36氪報導，比亞迪攜手大疆3月2日在深圳舉辦了智能車載無人機系統發布會，並將該系統正式定名為「靈鳶」。

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福在發布會上說，比亞迪王朝、海洋、方程豹、騰勢、仰望全系品牌都有搭載「靈鳶」的計劃。全套「靈鳶」智能車載無人機系統快充版售價為人民幣1.6萬元。

王傳福提到，過去車載無人機成本過高，比亞迪投入了大量資源，將推動車載無人機產業化和規模化發展，讓這一功能從小眾走向大眾標配。

大疆集團總裁羅鎮華說，比亞迪是全球首家量產車載無人機的車企。雙方的合作不僅豐富了新能源車的功能，也拓展了無人機的應用場景。未來大疆與比亞迪還將持續合作，探索新能源汽車在智慧化上的新可能。

首搭「靈鳶」快充版的方程豹「豹8無人機」版也在發布會上正式上市，現場公布了豹8全係可選裝智慧車載無人機系統，售價介於人民幣39萬5,800至42萬3,800元。豹8無人機版也成為了首個融合了比亞迪、大疆、華為，三大科技巨頭頂尖技術的車型。

此外，比亞迪2月依舊領跑中國汽車銷量榜。最新數據顯示，比亞迪2月銷量為32萬2,800輛，年比增長164%，其中乘用車銷量為31萬8,200輛，增長161.4%。在海外市場，比亞迪乘用車銷量達6萬7,000輛，增長187.8%。

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