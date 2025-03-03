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美國將再加稅 大陸積極研究反制措施
美方威脅將於4日（周二）起以芬太尼為由對中國輸美產品再加徵10%關稅，加上2月4日已徵收的10%關稅，累計關稅為20%。環球時報引述消息人士稱，中國正在研究擬定相關反制措施。
可靠消息人士透露，中國正在研究擬定相關反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施，來應對美國以芬太尼為由再次威脅對中國商品加徵10%的關稅。其中，對原產於美國的農食產品加徵關稅大概率會被列入到反制措施當中。
上述人士還透露，如果美方堅持再次單邊加徵關稅，並正式公布相關措施，中方將堅決進行強有力的反制。
值得注意是，在美方對中國商品加徵關稅的措施在2月4日生效之際，中國政府即宣布對美國煤炭和液化天然氣徵收15%關稅；對原油、農業機械、皮卡貨車和大排量汽車徵收10%關稅。
此外，中國亦對谷歌（Google）進行反壟斷調查；對25種稀有金屬產品實施出口管制；以及將Calvin Klein（簡稱CK）等品牌的母公司PVH公司和美國生物技術公司因美納（Illumina）列入「不可靠實體」清單。
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