因應美再加徵10%關稅 陸官媒：擬在農食產品反制

為因應美國川普政府以芬太尼為由，對來自大陸進口商品再加徵10%的關稅。大陸官媒《環球時報》3日引述「可靠消息人士透露」稱，陸方正在研究擬定相關反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施，其中，對原產於美國的農食產品加徵關稅，「大概率會被列入到反制措施當中」。

上述人士還透露，如果美方堅持再次單邊加徵關稅，並正式公布相關措施，「中方將堅決進行強有力的反制。」報導提到，對於美方威脅將於3月4日起以芬太尼為由，對大陸輸美產品再加徵10%關稅，中方已對此表示堅決反對。

2月28日，大陸商務部新聞發言人在答記者問時表示，「中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國開展禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實」。

該發言人指，先前美方以芬太尼等為由，對中國加徵10%關稅，這次又威脅再次加徵關稅，稱這種行為純屬「甩鍋推責」，無益於解決自身問題，還會加劇美國企業和消費者負擔，並破壞全球產業鏈穩定。該發言人也表示，希望美方不要一錯再錯，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

2月27日，美國總統川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）表示，將對中國大陸進口商品再加徵10%關稅，同時對加拿大和墨西哥課徵25%關稅，理由是毒品走私問題「令人無法接受」，稱這三國因應該問題的進展不足。白宮官員也向美國財經媒體CNBC證實，對中國大陸再加徵關稅，意味川普政府這波對陸銷美商品將課的關稅額度將達到20%。