中國金融業接連表態挺民企 將提供27兆元融資

中共總書記習近平日前召集民營企業座談並強調支持民企後，中國人民銀行等金融單位邀集民企高階主管參加聯合會議。工商銀行董事長廖林稱未來3年將為民企提供不低於人民幣6兆元（約新台幣27兆元）融資。

據第一財經、上海證券報，中國人民銀行於2月28日與全國工商聯、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局聯合召開「金融支持民營企業高質量發展座談會」，人行行長潘功勝、中共中央統戰部副部長兼全國工商聯黨組書記沈瑩等官員出席，並由工商銀行、人保集團、中信證券、國擔基金等4家金融機構及上海證券交易所負責人作經驗交流。

據報導，工商銀行董事長廖林在會中表示，為民營企業發展提供高品質服務，接下來將加強資源投放，暢通股、債、貸等融資管道，未來3年預計為民企提供不低於6兆元的投資與融資，增加信用和中長期資金供給。

中信證券總經理鄒迎光在會中提出3項建議，首先是深化資本市場改革，加強對民營企業的融資支持。適當放寬對科技型民企的上市門檻，加快上市程序；創新債券融資工具，健全高收益債券市場及擔保體系。

第二是加強支持「硬科技」含量高的民企併購、重組。針對市場化併購適度放寬相關時間限制及重組方案調整的認定標準；第三是加快推動中長期資金入市，培育耐心資本生態。引導私募創投基金、公募基金等做企業的「長跑搭檔」，藉由稅收優惠、財政補貼等方式吸引社會資本進入創投領域。

會議要求各級工商聯要充分發揮橋梁紐帶和助手作用，深化調查研究，搭建對接平台，會同金融管理部門、金融機構提升民營企業融資可得性和便利性；而民營企業要加強自主創新，完善治理結構，重視信用管理，加強風險管控，堅定不移走「高質量發展」之路。