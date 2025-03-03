2月財新中國製造業PMI回升 近3個月來最高

財新網3日公布，2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為50.8，較1月回升0.7個百分點，為近三個月來高點，也超過路透調查分析師預估的50.3。

大陸國家統計局1日公布的2月製造業PMI為50.2，大幅反彈1.1個百分點，重回擴張區間。與官方PMI相比，財新調查的企業更多偏向中國南方地區的中小企業。

從財新的分項數據看，2月製造業供需雙雙加快擴張步伐，生產指數和新訂單指數均在擴張區間升至三個月來最高。國際市場需求改善，推動新出口訂單止跌回升，相應指數升至2024年5月來最高。

隨著供需走強，製造業就業邊際回升，2月就業指數在收縮區間反彈至略低於臨界點位置。調查顯示，部分企業為控制用工成本而減少用工數量，但也有一些企業為支持增產和填補此前崗位空缺而增加用工。

此外，銅及部分化學品價格上漲，帶動2月製造業購進價格從上月的持平轉為上漲。不過，當月購進價格指數略低於長期均值。成本漲幅較輕，疊加市場競爭激烈，出廠價格指數已連續三個月低於榮枯線，降幅略有收窄。

財新智庫高級經濟學家王喆說，2月製造業供求增速加快，出口回暖，企業採購量增加，但就業仍有收縮，價格特別是出廠端價格仍低位徘徊。

他說，節日期間消費呈現良好勢頭，部分行業領域技術革新也有亮點，助力市場延續回升向好勢頭，儘管如此，當前經濟面臨的困難和壓力依然較大，居民就業和收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯實經濟底部形成制約。