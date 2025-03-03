陸智慧手機廠榮耀宣布：投資100億美元開發AI設備

大陸智慧型手機製造商榮耀宣布，將在未來五年將投入100億美元建設人工智慧（AI）設備，從智慧型手機製造商向AI終端生態公司全面轉型。

綜合路透和新浪科技等媒體報導，榮耀首席執行官李健2日在2025年世界通信大會（MWC）上發布「榮耀阿爾法計劃」，宣布公司將從智慧型手機研發拓展至由AI驅動的個人電腦、平板電腦和可穿戴設備生態系統。

他還透露，榮耀將在未來五年投入100億美元建設AI設備生態。

李健還宣布，榮耀Magic系列將提供七年的安卓系統和安全更新。目前，這項更新支持僅適用於榮耀Magic7 Pro，但未來將擴展至更多旗艦機型，包括直板手機和折疊手機。

他說，延長支持周期不僅能夠延長設備的使用壽命，減少電子垃圾，符合可持續性標準，還能確保用戶在整個設備生命周期內享受到安全、高性能的設備，並配備最新的AI技術。

榮耀上述聲明發布之際，正值中國大陸AI投資熱潮。在初創公司深度求索（DeepSeek）低成本大語言模型的推動下，地方政府和家電製造商等各方都在爭相整合DeepSeek的技術或加大AI研究力度。

諮詢公司IDC的數據顯示，去年中國手機出貨量排名中，榮耀從第二位滑落至第四位，市場份額為14.9%，原因是其前母公司華為重新發力，以及中國智能手機製造商Vivo的強勁增長。

路透去年8月報導稱，榮耀在研發資金、稅收優惠以及海外擴張支持方面，得到了深圳當地政府的大力支持。

去年12月，榮耀稱已完成股東重組，距離首次公開募股更近一步，但尚未公布具體時間表。