德陽什邡 航空航太推介會在京舉行

低空經濟作為新興產業，具有廣闊的市場前景和巨大的發展潛力。

近日，四川省德陽市什邡航空航太（低空經濟）產業投資推介會暨項目簽約儀式在北京舉行。

作為成都都市圈的重要組成部分，德陽什邡正積極搶抓大陸低空空域改革和成渝地區雙城經濟圈建設機遇，全力打造大陸重要的無人機適航（試飛）基地和航空航太零部件製造基地。簽約儀式上，當地與多家企業簽署了涵蓋航空航太零部件、無人機、航空發動機、新材料等多個領域的投資協定，進一步助力當地產業鏈拓展和協同發展。

目前，德陽什邡通航產業園已聚集新航鈦、愛思達、星際榮耀等21家實力企業，涵蓋航空航太複合材料、零部件製造、中大型無人機整機製造、航空發動機維修等多個領域的產業集群，構建起涵蓋26個大類、68個中類、106個小類的工業門類，與通航相關的高端裝備製造實力強勁。

此外，德陽什邡通用機場預計今年12月投入運營，將滿足每日120架次起降需求，承接載人飛行和貨運飛行任務，輻射川渝200餘家航空類企業。此外，當地還擁有大陸西南地區唯一的無人機適航審定聯合研究中心，為無人機企業提供適航諮詢、試驗驗證、培訓服務等全方位支援。