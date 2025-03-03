兩會前夕 市場估經濟增長目標5%

大陸全國「兩會」（全國人大和政協會議）即將召開，外界關注北京2025年的經濟成長目標、政策刺激力度和支持方向。目前市場普遍預期，3月5日政府工作報告公布的2025年經濟增長目標繼續設在5%左右，擴大內需、提振消費方面則預計成為此次大陸全國兩會焦點。

大陸財新網報導，野村中國首席經濟學家陸挺預計，2025年GDP增速目標設為「5%左右」，並於近期將2025年GDP增速預測從4%上調至4.5%，主要考慮到2024年四季度GDP增長5.4%，遠高於野村4.9%的預測和5%的市場共識預測。春節前後，DeepSeek（深度求索）暴紅激發一系列新興領域的投資，從最近股市回升中看到了一些財富效應，特別是市場將這次回升視為對大陸企業的重新估值。

中金公司宏觀研究團隊指出，與2024年底中央經濟工作會議召開時相比，兩會召開的宏觀社會背景更偏積極。但該機構也提醒，短期資本市場的表現可能不會改變兩會對全年經濟仍有下行壓力的判斷。從年初召開的地方兩會看，31省分中有15個省下調了經濟增長目標。

去年召開的中央經濟工作會議將擴大內需、尤其提振消費放在2025年經濟工作首位，相關政策或為大陸全國兩會的一大亮點。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，預計兩會時政府會明確將其規模翻倍至人民幣3000億元以上，同時可能提出適當提高退休人員養老金、提高城鄉居民基礎養老金等政策。

陸挺表示，去年9月一系列寬鬆政策措施讓大陸房地產市場再次呈現出企穩態勢，一度嚴重負增長的新房銷售增速在近期出現反彈，不過這種企穩大多僅限於一線城市，還沒出現明顯的持續復甦跡象。因此2025年中央政府刺激計畫仍會側重房地產出清，通過回購土地或幫助開發商完成預售房屋，來為房地產業提供資金支持。