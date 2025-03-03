從投行看大陸／稅收優惠影響員工股權激勵效果

台商應注意非上市公司也可針對員工進行股權激勵。

股權激勵是企業以股權形式對員工的一種激勵，實務中上市公司和非上市公司都可以採取股權激勵政策，但要注意被激勵的員工所適用的個人所得稅優惠政策大不相同。

一、股權激勵形式

上市公司可選擇的股權激勵主要包括股票期權、限制性股票和股票增值權，三者都受到法律法規的嚴格限制和監管。非上市公司可選擇的股權激勵除上述三種外，還可以採用虛擬股權激勵、分紅股權激勵、業績股權激勵等多種形式。

二、股權激勵個人所得稅稅務差異

股權激勵個人所得稅的納稅義務發生時間，分別為股票期權、股票增值權為行權時；限制性股票的解禁時；股票增值權為兌現增值權時。上市公司和非上市公司的員工取得股權激勵，個人所得稅的稅收優惠政策有明顯不同：

上市公司員工可遞延36個月納稅

根據《關於延續實施上市公司股權激勵有關個人所得稅政策的公告》（財政部 稅務總局公告2023年第25號）規定，上市公司員工取得股票期權、股票增值權、限制性股票、股權獎勵等股權激勵，不併入當年綜合所得，全額單獨適用綜合所得稅率表來計算納稅。若員工在一個納稅年度內取得兩次以上（含兩次）股權激勵，是可以合併計算。

另外根據《關於上市公司股權激勵有關個人所得稅政策的公告》（財政部 稅務總局公告2024年第2號）規定，經向主管稅務機關備案，個人可自行權日起，在不超過36個月的期限內繳納個人所得稅。若納稅人在此期間內離職，應在離職前繳清全部稅款。此項優惠政策執行截止日為2027年12月31日。

非上市公司員工可遞延股權轉讓時納稅

根據《關於完善股權激勵和技術入股有關所得稅政策的通知》（財稅〔2016〕101號）規定，非上市公司員工取得股權激勵，可選擇遞延納稅，在實際轉讓股權時統一按照「財產轉讓所得」項目，按照股權轉讓收入，減除股權取得成本及合理稅費後的差額，適用20％稅率繳納個人所得稅，除了稅負較綜合所得最高45％稅率明顯下降，也比上市公司更加優惠。

101號文的符合條件包括：須屬於境內居民企業的股權激勵計畫、激勵標的應為境內居民企業的本公司股權，且激勵對象應為公司董事會或股東（大）會決定的技術骨幹和高級管理人員；激勵對象人數累計不得超過本公司最近六個月在職職工平均人數的30％、股票（權）期權自授予日起應持有滿三年，且自行權日起持有滿一年。若發現有不符合條件的情形，應當在個人取得股權激勵當期，併入「綜合所得」項目計算繳納個人所得稅。

由於上述遞延納稅政策並未明確提及，通過持股平台方式實施的股權激勵是否可以享受優惠，但實務中，部分擬IPO企業在通過持股平台實施的股權激勵模式下，員工直接持有的並非其任職受雇的公司股權，而是持股平台的出資額，雖然不符合遞延納稅條件中關於「激勵標的應為境內居民企業的本公司股權」的規定，但還是取得了當地稅務機關的遞延納稅備案許可。

台資企業在實施股權激勵方案前，應先與主管稅務機關溝通，確認適用的稅收優惠，避免員工增加稅務成本。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)