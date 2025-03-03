大陸保租房密集釋出 租金看跌

大陸經濟疲軟，加上多地保障性租賃住房（保租房）項目密集入市，帶動相對低價的租賃房源供應擴大。專家認為，隨著保租房的供應增加，大陸房屋租金水準有望繼續走低。未來，租賃市場的改善將依賴就業市場的恢復和租賃房源供應的調整。

大陸多地保租房項目密集入市，上周福建省泉州市中心市區首批92套保租房公開選房。據當地媒體報導，面積80多平方公尺的兩居室，月租金在人民幣1,500元左右；40多平方公尺的一居室，月租金僅人民幣700餘元。

昆明市2025年第二批共計35套保租房也在上周開放預選。一套一居室月租金大約為人民幣550元，兩居室約為人民幣900元。深圳市南山區住建局近日公示18個共10,404套保租房項目，租金最低為市場價的六折。

此外，武漢、上海、廈門、鄭州等多地近期也傳出保租房加速建設或專案即將入市等消息。

大陸多城房租近年顯著下跌，尤其是北京、上海、深圳等一線城市，租金已跌回數年前水準。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，隨保租房供應增加，房租水準可望繼續走低。