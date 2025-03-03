大陸百城二手房價 連跌34個月

大陸房產調研機構中指研究院數據顯示，今年2月，大陸百城二手住宅（中古屋）均價與前月相比下跌0.42%，較前月收窄0.09個百分點，是連續第七個月呈收窄趨勢，但已連跌34個月。

中指研究院「百城價格指數報告」顯示，今年2月，受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格較上月結構性微漲；二手房市場跌幅持續收窄。從市場交易來看，以深圳、北京、上海為代表的一線城市在春節過後迅速擺脫假期影響，市場活躍度顯著提升，節後交易復甦。

二手房方面，今年2月，大陸百城二手住宅均價為每平方公尺人民幣14,071元（每坪新台幣21.02萬元），較前月下跌0.42%。

與前月相比，百城中僅三個城市二手房價上漲。一線城市二手住宅價格下跌0.2%，已連續五個月維持微跌態勢，其中深圳、北京、上海跌幅均在0.1%至0.2%之間。二線城市二手住宅價格下跌0.46%，不過成都二手房價格已連續四個月按月上漲，表現較為突出。三、四線城市二手住宅價格下跌0.46%。

新房方面，今年2月，大陸百城新建住宅均價為每平方公尺16,711元（每坪約新台幣24.97萬元），較前月上漲0.11%。

與前月相比，有43個城市新房價格上漲，47個城市下跌，十個城市價格持平。報告指出，一線及二線城市新房價表現亮眼，分別較前月上漲0.24%、0.08%。部分核心城市在優質改善項目的強力帶動下，新房價格呈現結構性上漲，其中上海、北京新房價格漲幅位居百城前兩位。

中指研究院稱，「止跌回穩」依舊是今年大陸房地產政策的核心目標。隨著春節過後核心城市房市交易及土地市場的回暖，疊加政策支持和傳統營銷季的推動，3月房地產市場可望延續回穩態勢，核心城市或迎來「小陽春」行情，市場活躍度和信心將進一步提升。