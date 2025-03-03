快訊

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸百城二手房價 連跌34個月

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸房產調研機構中指研究院數據顯示，今年2月，大陸百城二手住宅（中古屋）均價與前月相比下跌0.42%。中新社
大陸房產調研機構中指研究院數據顯示，今年2月，大陸百城二手住宅（中古屋）均價與前月相比下跌0.42%。中新社

大陸房產調研機構中指研究院數據顯示，今年2月，大陸百城二手住宅（中古屋）均價與前月相比下跌0.42%，較前月收窄0.09個百分點，是連續第七個月呈收窄趨勢，但已連跌34個月。

中指研究院「百城價格指數報告」顯示，今年2月，受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格較上月結構性微漲；二手房市場跌幅持續收窄。從市場交易來看，以深圳、北京、上海為代表的一線城市在春節過後迅速擺脫假期影響，市場活躍度顯著提升，節後交易復甦。

二手房方面，今年2月，大陸百城二手住宅均價為每平方公尺人民幣14,071元（每坪新台幣21.02萬元），較前月下跌0.42%。

與前月相比，百城中僅三個城市二手房價上漲。一線城市二手住宅價格下跌0.2%，已連續五個月維持微跌態勢，其中深圳、北京、上海跌幅均在0.1%至0.2%之間。二線城市二手住宅價格下跌0.46%，不過成都二手房價格已連續四個月按月上漲，表現較為突出。三、四線城市二手住宅價格下跌0.46%。

新房方面，今年2月，大陸百城新建住宅均價為每平方公尺16,711元（每坪約新台幣24.97萬元），較前月上漲0.11%。

與前月相比，有43個城市新房價格上漲，47個城市下跌，十個城市價格持平。報告指出，一線及二線城市新房價表現亮眼，分別較前月上漲0.24%、0.08%。部分核心城市在優質改善項目的強力帶動下，新房價格呈現結構性上漲，其中上海、北京新房價格漲幅位居百城前兩位。

中指研究院稱，「止跌回穩」依舊是今年大陸房地產政策的核心目標。隨著春節過後核心城市房市交易及土地市場的回暖，疊加政策支持和傳統營銷季的推動，3月房地產市場可望延續回穩態勢，核心城市或迎來「小陽春」行情，市場活躍度和信心將進一步提升。

二手房 北京 均價

延伸閱讀

中國要求AI專家、高管避免赴美 憂遭拘留當籌碼

陸2月百城二手房均價下降0.42% 連跌34個月

兩會前夕 大陸教育部前副部長杜玉波被開除中共黨籍

歌曲曾被指暗諷北京時局！歌手刀郎以成都人大代表亮相

相關新聞

545% DeepSeek 成本利潤率驚人

大陸AI新創公司DeepSeek再拋震撼彈，宣布DeepSeek線上服務的「成本利潤率」高達545%，這一數字刷新全球A...

舊換新政策、車商促銷帶動… 大陸新能源車銷量 馬力強

大陸車企陸續公布2月成績單，其中比亞迪2月銷量32萬輛居冠，年增164%。造車新勢力中，小鵬汽車以3萬輛登頂銷售排行，年...

德陽什邡 航空航太推介會在京舉行

低空經濟作為新興產業，具有廣闊的市場前景和巨大的發展潛力。

兩會前夕 市場估經濟增長目標5%

大陸全國「兩會」（全國人大和政協會議）即將召開，外界關注北京2025年的經濟成長目標、政策刺激力度和支持方向。目前市場普...

挺民企 陸3年內釋27兆元活水

在大陸國家主席習近平與科企巨頭會面並表態支持民營經濟發展後，中國人民銀行（大陸央行）等金融監管五部門近日與民企、金融機構...

從投行看大陸／稅收優惠影響員工股權激勵效果

台商應注意非上市公司也可針對員工進行股權激勵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。