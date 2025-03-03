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挺民企 陸3年內釋27兆元活水

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

在大陸國家主席習近平與科企巨頭會面並表態支持民營經濟發展後，中國人民銀行（大陸央行）等金融監管五部門近日與民企、金融機構舉行座談會，強調支持科技企業創新發展。上海第一財經指出，金融部門將進一步拓寬科技型民企融資管道，還將進一步降低民企融資成本，為民企提供更多元化的融資選擇。

至於金融機構如何落實對民企支持，據報導，大陸工商銀行董事長廖林透露，將加強資源傾斜，暢通股、債、貸等融資管道，計畫未來三年為民企提供投融資不低於人民幣六兆元（逾台幣廿七兆元），增加信用和中長期資金供給。

人行等金融管理部門二月廿八日與全國工商聯召開金融支持民營企業高質量發展工作座談會。人行行長潘功勝、全國工商聯黨組書記沈瑩、國家金監總局副局長周亮、證監會副主席李超等人出席。

第一財經報導，據座談會消息，金融部門將進一步拓寬科技型民企融資管道。潘功勝表示，人行將引導金融機構加大對民營經濟的進一步投入。實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持市場流動性寬裕。只要大陸通膨壓力不大，將確保民企融資成本在今後比較長的時間中保持在較低水準。

與會的大陸ＡＩ科企「商湯科技」董事長徐立表示，ＡＩ技術和產業發展對資金的需求巨大，研發成本高、周期長、風險大，許多企業在融資和貸款方面面臨困難，建議針對ＡＩ行業給予更加精準的支持政策和措施。他提出探索「科創算力貸」，破解ＡＩ基礎設施融資痛點，其次是進一步放開股權融資、股債融合等股權融資管道。創新貸款工具，支持民企多元化融資。

大陸中信證券總經理鄒迎光建議，加力支持「硬科技」含量高的民企併購重組，並加快推動中長期資金入市，培育耐心資本生態。

中國人民銀行 經濟發展

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