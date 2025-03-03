快訊

川普與澤倫斯基爭吵後 英法烏研擬停戰計畫

今暖如夏飆30度高溫 吳德榮：明起變天春雷響連日大雨、溫度驟跌15度

美烏領袖開撕 游盈隆解讀1訊息、籲賴清德別學蔡英文

舊換新政策、車商促銷帶動… 大陸新能源車銷量 馬力強

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸車企陸續公布2月成績單，其中比亞迪2月銷量32萬輛居冠。路透
大陸車企陸續公布2月成績單，其中比亞迪2月銷量32萬輛居冠。路透

大陸車企陸續公布2月成績單，其中比亞迪2月銷量32萬輛居冠，年增164%。造車新勢力中，小鵬汽車以3萬輛登頂銷售排行，年增570%。分析認為，受到大陸官方以舊換新消費政策帶動，加上車商促銷，推動新能源車市表現強勁。

大陸乘聯會最新銷量預測，初步推算2月狹義乘用車零售總市場規模約為125萬輛左右，年增13.6%，新能源零售預計可達60萬輛，滲透率約48%。前述資料意味，儘管受到春節假期影響，乘用車市場在節後迅速恢復，尤其是新能源車市場表現強勁，成為推動整體市場增長的重要力量。

比亞迪1-2月銷量為62萬3,384輛，年增92.52％。比亞迪在海外市場表現也十分亮眼，1-2乘用車海外銷售13萬3,361輛，年增近一倍，成為比亞迪集團增速最強勢的板塊。隨著比亞迪在海外市場的持續發力，海外市場有望成為比亞迪在2025年新的銷量增長點。

其他車企巨頭部分，上汽集團2月銷量29.4萬輛，年增41.90%，其中新能源汽車銷量8.6萬輛，年增41.27%；吉利汽車2月銷量20.4萬輛，年增84%，其中新能源汽車銷量98,433輛，年增194%，新能源滲透率48%；出口霸主奇瑞集團2月銷售汽車18.1萬輛，年增26.4%。

在造車新勢力部分，小鵬汽車銷量目前已連續4個月交付量突破3萬輛。而小鵬汽車也積極出海，首款右舵車型小鵬G6在英國正式開啟預售，小鵬X9首批300輛車正式登船發運海外。

理想汽車2月交付新車26,263輛，年增26.69%，排名第二，但市場表現已明顯後勁乏力，目前正寄望純電產品，其在2月底發布首款純電SUV理想i8官圖，公司董事長李想稱，加強做好純電產品系列信心；排名第三的零跑汽車2月交付量為25,287輛，年增285.12%；蔚來公司2月交付新車13,192輛，年增62.22%，排名第四。

值得注意的是，華為旗下鴻蒙智行2月交付雖維持超2萬輛水平，但較1月交付34,987輛下滑近四成。

小米汽車雖入局晚，但在營銷加持下表現出色。小米汽車2月交付連續五個月突破2萬輛，累計交付超18萬輛。

《經濟觀察報》分析，2月車市有幾個特點：一是巨頭車企憑藉技術優勢與品牌影響力鞏固領先地位；二是「新勢力」品牌通過智能化與產品創新迅速崛起；三是傳統車企加速轉型，多品牌布局成效初顯；四是高端化與智能化成為市場競爭的核心驅動力。

品牌 小米汽車

延伸閱讀

傳大陸當局要求科企高層避免赴美 以防被拘留

墨國擬跟進 對陸加徵關稅…美財長促加拿大也實施

西班牙電動車市場洗牌！比亞迪1月熱賣更是特斯拉4倍多

比亞迪智駕車只要30萬！與DeepSeek使出「核彈級」戰略 特斯拉自駕神主牌要被砸？

相關新聞

545% DeepSeek 成本利潤率驚人

大陸AI新創公司DeepSeek再拋震撼彈，宣布DeepSeek線上服務的「成本利潤率」高達545%，這一數字刷新全球A...

舊換新政策、車商促銷帶動… 大陸新能源車銷量 馬力強

大陸車企陸續公布2月成績單，其中比亞迪2月銷量32萬輛居冠，年增164%。造車新勢力中，小鵬汽車以3萬輛登頂銷售排行，年...

德陽什邡 航空航太推介會在京舉行

低空經濟作為新興產業，具有廣闊的市場前景和巨大的發展潛力。

兩會前夕 市場估經濟增長目標5%

大陸全國「兩會」（全國人大和政協會議）即將召開，外界關注北京2025年的經濟成長目標、政策刺激力度和支持方向。目前市場普...

挺民企 陸3年內釋27兆元活水

在大陸國家主席習近平與科企巨頭會面並表態支持民營經濟發展後，中國人民銀行（大陸央行）等金融監管五部門近日與民企、金融機構...

從投行看大陸／稅收優惠影響員工股權激勵效果

台商應注意非上市公司也可針對員工進行股權激勵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。