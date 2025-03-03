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大陸人行引導美元存款利率下調

經濟日報／ 記者賴錦宏/綜合報導

路透引述消息人士報導，中國人民銀行（大陸央行）已要求大陸銀行業者下調美元存款利率，以阻止美元存款進一步上升，抑制囤積美元，並支撐人民幣匯價。

報導稱，此前由於美元利率居高不下和人民幣貶值，大陸散戶投資者和出口商已累積近兆美元的存款。

其中一名銀行業人士表示，很多銀行已聽從人行指示下調美元定存利率，如東亞銀行3月初起將2萬美元或以上的存款利率，由目前的4.4%下調至3.5%。南京銀行2月時表示，已將3,000美元以上的3個月存款利率，由1月時的4.3%下調至2.1%。

報導表示，今年1月大陸的外匯存款增加至8,924億美元，創2023年4月以來最高水準。

美元存款利率居高不下及人民幣整體走勢趨貶，削弱人民幣對大陸境內投資者的吸引力。美國總統川普對中國大陸加徵關稅，以及大陸國內經濟疲軟，都令人民幣趨弱。自從去年11月川普當選以來，人民幣對美元匯率已走貶2.2%。

一位銀行業人士說，已經得到上級的指示，需要降低美元存款利率，許多同行亦已經這樣做；監管機構似乎對境內以美元形式持有的現金比例感到擔憂。另一位消息人士稱，現在人民幣利率如此之低，每個人都在透過存入美元進行套利交易。

中國人民銀行 人民幣 川普

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