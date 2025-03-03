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陸股寄望兩會政策利多

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
大陸股市示意圖。中新社
大陸股市示意圖。中新社

中國大陸本周將召開人大會議，討論經濟事務的優先順序，在美國川普政府威脅將再度提高對中國大陸輸美產品的關稅之際，投資人寄望當局推出進一步的刺激經濟措施，讓陸股仍能維持今年來的亮麗漲勢。

彭博資訊報導，市場預期當局將宣布擴大財政支出，以強化國內需求，並採取多項措施來化解房市危機，並終結通縮漩渦，而激勵科技業進展，也是重中之重，尤其是人工智慧（AI）領域。

富達國際機構經理人伊史達索普洛斯表示，「擴大財政赤字以提高政府支出，以及促使信貸動能上升，有助於緩解通縮憂慮，並為中國股市評等提升加一把勁」，中國大陸握有「重新平衡經濟與締造國內持續成長」的鑰匙

在科技領域，市場聚焦於當局對AI及其他尖端科技的支持力度。高盛經濟學者指出，當局預料將推出多項措施，「推動AI相關投資及採用AI模型」，其他諸如機器人、低軌衛星及數位經濟部門也可能是焦點，可能的贏家包括半導體部門的華虹宏力、機器人產業的優必選與匯川技術等個股。當局若進一步保證對私有部門的支持，將使阿里巴巴與騰訊兩大科技巨擘受益。

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