比亞迪牽手大疆 全品牌搭載無人機系統「靈鳶」

大陸汽車巨頭比亞迪持續擴大合作「朋友圈」。比亞迪集團董事長兼總裁王傳福3月2日宣布，比亞迪旗下全品牌將搭載與大疆合作的智慧車載無人機系統，未來或持續與更多科技公司合作。

據快科技報導，比亞迪攜手大陸知名無人機廠商大疆於3月2日在深圳舉辦智慧車載無人機系統發表會，並將該系統正式定名為「靈鳶」。比亞迪表示，靈鳶系統由無人機、車載無人機艙及一套軟體系統組成，能使汽車獲得垂向視野，實現車與無人機的整車集成。同時，靈鳶將覆蓋比亞迪旗下多品牌及車型，實現技術普及。

另，財聯社指，比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生稱，靈鳶系統透過「先進架構、先進硬體、先進演算法」，運用全球首創的智慧停機坪方案，融合無人機定位模塊、車頂攝影機、定製兩用手柄等多個硬體，不僅能實現動態起降、一鍵返倉、智能跟飛，還能實現自動快充。

比亞迪董事長王傳福於會上透露，比亞迪王朝、海洋、方程豹、騰勢、仰望全都會搭載智能車載無人機系統靈鳶，基於不同的用車場景和出行需求，將會有不同的版本服務更多的用戶。其中「靈鳶」換電版主要搭載仰望品牌上；「靈鳶」快充版主要搭載在比亞迪王朝、海洋、騰勢、方程式豹上。他稱，現在消費者選購汽車，不只選購一個交通工具，更是一個移動、娛樂、社交的移動空間。

王傳福表示，比亞迪從2016年就開始做內部探索和嘗試。經過比亞迪和大疆雙重的技術測試和一系列的安全認證後，靈鳶實現了量產，這使得比亞迪成為全球首家量產車載無人機的車企。

據了解，由於無人機操作、充電繁瑣難題，靈鳶系統提供專屬的車載無人機艙，支援無人機自動起飛、每小時25公里下跟車返艙、自動充電、車頂和無人機雙攝、一鍵成片等功能，大幅降低無人機的使用門檻。同時，車載無人機也能夠投保專屬保險，減少用戶使用時的財產損失風險。

此外，比亞迪早前宣布，全系車型將搭載高階智能駕駛系統「天神之眼」，上月銷量年增1.6倍至32.28萬輛，月增7.4%。其中，比亞迪王朝及海洋系列2月銷售30.47萬輛，按年增長167%。方程豹銷量為4,942輛，年增113%；騰勢賣出8513輛；仰望月內賣106輛。同月，比亞迪海外銷售新能源乘用車為6.7萬輛，年增187.8%。