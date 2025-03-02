人民幣何時轉升？ 專家：Fed降息、美經濟硬著陸、美元走弱時

中銀證券全球首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事管濤1日在上海陸家嘴金融沙龍上表示，今年人民幣匯率波動受四大因素交織影響，包括大陸經濟復甦動能、美國政策衝擊、美聯準會（Fed）政策路徑、央行政策工具等。並指出川普關稅會改變外匯供求關係、影響聯準會降息節奏，進而影響人民幣匯率。

外界關注人民幣是否會如同2018年應對中美貿易戰一樣，承受貶值壓力，人民幣匯率在2019年8月因中美經貿談判僵局一度「破7」。

「本輪關稅政策對人民幣匯率的影響力度較上一輪有所減弱。」管濤表示，截至2月末，儘管川普已實施一輪關稅措施，並威脅實施第二輪關稅，但人民幣匯率仍保持在7.30元以內的偏強位置，無論是中間價還是境外交易價，較去年底均有小幅升值。

值得注意的是，管濤表示，美元利率走勢是影響人民幣匯率走勢的另一大因素，而美元市場變化與聯準會貨幣政策密切相關。他分析指出，去年9月聯準會啟動升息周期以來，今年1月暫停升息。2月中旬，聯準會主席鮑爾在國會聽證會上強調，聯準會仍面臨降息風險，無論是降息過快還是過慢，都可能帶來新的挑戰。管濤稱，未來只有聯準會大幅降息，美國經濟硬著陸，美元趨勢性走弱，人民幣匯率可能迎來真正的轉折點。

一些觀點認為北京當局會讓人民幣貶值應對川普關稅。彭博分析報導，川普勝選後接受彭博調查的經濟學家中有超過半數人表示，北京可能會讓人民幣貶值以回應川普潛在關稅。經濟學家對今年人民幣走勢預測分歧很大，他們對2025年人民幣匯率的估計範圍為1美元兌7.3至8元不等。

為了緩減人民幣貶壓，路透引述大陸銀行業消息指出，過去數周大陸央行要求中國的銀行，不論規模大小，都要下調美元存款利率，以阻止美元存款進一步上升，並支持人民幣匯率。

今年以來大陸官方召開多場會議紛紛強調要「穩匯率」，包括人行貨幣政策委員會1月初召開2024年第4季例會，刪除此前「增強匯率彈性」的表述，強調市場管理與防範匯率超調；2025年人行工作會議、大陸外匯管理局也接連發聲提及要維護外匯市場基本穩定。