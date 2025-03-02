展望大陸人大會議！彭博：將推這些刺激經濟措施 潛在贏家大點將

中國大陸本周將召開人大會議，討論經濟事務的優先順序，在美國川普政府威脅將再度提高對中國大陸輸美產品的關稅之際，投資人寄望當局推出進一步的刺激經濟措施，讓陸股仍能維持今年來的亮麗漲勢。

彭博資訊報導，市場預期當局將宣布擴大財政支出，以強化國內需求，並採取多項措施來化解房市危機，並終結通縮漩渦，而激勵科技業進展，也是重中之重，尤其是人工智慧（AI）領域。

富達國際機構經理人伊史達索普洛斯表示，「擴大財政赤字以提高政府支出，以及促使信貸動能上升，有助於緩解通縮憂慮，並為中國股市評等提昇加一把勁」，中國大陸握有「重新平衡經濟與締造國內持續成長」的鑰匙。

在科技領域，市場聚焦於當局對AI及其他尖端科技的支持力度。高盛經濟學者指出，當局預料將推出多項措施，「推動AI相關投資及採用AI模型」，其他諸如機器人、低軌衛星及數位經濟部門也可能是焦點，可能的贏家包括半導體部門的華虹宏力、機器人產業的優必選與匯川技術等個股。當局若進一步保證對私有部門的支持，將使阿里巴巴與騰訊兩大科技巨擘受益。

分析師也預期，促進消費將是今年的優先政策。高盛陸股策略長劉勁津表示，「我們需要高度擴張性的財政政策，以阻斷中國的通縮螺旋，對經濟注入一些需求動能。政府已經提到支持消費，但我們需要細節」。

花旗集團分析師預期，當局可能擴大「以舊換新」計畫，而這項措施已經使消費性電子產品製造業者受益，以及提高基本年金福利；但花旗預期當局不會實施大規模的生育補貼或普遍撒錢，主要可能受益者包括比亞迪、吉利汽車，格力電器，海爾智家等公司，將有助於帶動境內陸股上漲。

房市目前出現穩住信號，因此當局支持房市的細節尤其重要。目前地產類股指數已比去年10月的高檔大幅回跌40%。

瑞銀指出，人大會議可能聚焦於城市村莊更新，支持住宅需求，合理控制新土地釋出，並使住宅庫存加速出清。首席中國經濟學者汪濤預期政府將佈局人民幣8,000億元以上的地方政府特別公債，以減少住宅庫手，並對開發商增強信貸支持。萬科、中國海外發展與華潤置地等個股可能受益。