大陸乳業主管：消費低迷資產縮水 盼銀行輸血支持

中國央行等金管部門日前召集民企舉行座談會，中國乳業龍頭伊利集團高級執行總裁劉春喜直言，中國乳品消費持續低迷，嚴重影響乳業經營及產業鏈發展，養殖戶資產更大幅縮水。他呼籲各銀行能展延牧場的無本續貸，以「輸血支持」渡過危機。

依中國金融界定義，「無本續貸」是指貸款到期後，借款人無需償還本金，只需向銀行申請並經銀行審核通過後，以新發放貸款結清原貸款等形式，繼續使用貸款資金。

第一財經今天報導，2月28日，中國人民銀行等金融管理部門與全國工商聯召開「金融支持民營企業高質量發展工作座談會」，劉春喜以乳業龍頭企業代表，在會中作上述表示。

根據報導，劉春喜表示，中國乳品消費持續低迷，乳業發展面臨挑戰，嚴重影響到乳品企業正常的生產經營，以及乳品全產業鏈的可持續發展。

劉春喜更直指，在上述情況下，中國很多牧場的養殖投資收不回來，導致養殖戶資產大幅縮水。

報導指出，劉春喜為此呼籲，針對各牧場既有的融資需求，希望銀行界能給予無本續貸貸款展期等信貸支持，「用時間換空間」，幫助相關企業渡過暫時的現金流危機。

劉春喜並建議，針對各牧場的增量融資需求，銀行界能推出專案再貸款政策，鼓勵銀行將信貸資金投向養殖業，給予牧場「輸血支持」，幫助業者們減輕財務負擔等。