大陸央行與民企座談 陸媒：將拓寬科技型民企融資管道

在大陸當局與科企巨頭召開座談會，表態支持民營經濟發展後，中國人民銀行（大陸央行）等金融監管5部門近日與民企、金融機構召開座談會，就支持科技企業創新方面，陸媒報導稱，金融部門將進一步拓寬科技型民企融資渠道，後續還將進一步降低民企融資成本，為民營企業提供更多元化的融資選擇。

大陸央行等金融管理部門2月28日聯合全國工商聯召開「金融支持民營企業高質量發展工作座談會」。人行行長潘功勝、全國工商聯黨組書記沈瑩、國家金監總局副局長周亮、證監會副主席李超等出席會議並講話，民營企業代表及金融機構代表作交流發言。

上海第一財經報導，根據座談會上訊息，金融部門將進一步拓寬科技型民企融資渠道。潘功勝表示，下一步，央行將引導金融機構加大對民營經濟的進一步投入。實施好適度寬鬆的貨幣政策，保持市場流動性寬裕。只要大陸通膨壓力不大，將確保民企融資成本在今後比較長的時間中保持在較低水平，為民營企業發展創造一個良好的宏觀貨幣金融環境。

與會民企之一，大陸AI科企「商湯科技」董事長兼執行長徐立表示，AI技術和產業發展對資金的需求巨大，研發成本高昂、周期長、風險大，許多企業在融資和貸款方面面臨困難。他建議，要針對AI行業給予更加精準的支持政策和措施。

徐立指出，首先，探索「科創算力貸」，破解AI基礎設施融資痛點；其次，進一步放開股權融資、股債融合等股權融資渠道；另外，創新貸款工具，支持民營企業多元化融資。例如，利用算力資產為基礎，發行「科創算力債券」，吸引長期資金支持，專項用於算力基建。

至於金融機構如何落實對民企的支持？根據報導，大陸工商銀行董事長廖林透露，接下來將加強資源傾斜，暢通股、債、貸等融資渠道，計畫未來3年為民企提供投融資不低於6兆元人民幣（逾27億元台幣），增加信用和中長期資金供給。

中國人保集團總裁趙鵬表示，將聚焦人工智慧、人形機器人、新能源等重點產業，豐富完善面向民營企業的科技保險體系，開發專屬產品服務，「為民營企業深化科技創新保駕護航」。

中信證券總經理鄒迎光則建議，加力支持「硬科技」含量高的民企併購重組。同時，加快推動中長期資金入市，培育耐心資本生態。引導私募創投基金、公募基金等做企業的「長跑搭檔」，通過稅收優惠、財政補貼等方式吸引社會資本進入創投領域等。

報導稱，根據此次座談會訊息，後續金融管理部門還將快速推出多個新政及舉措，進一步降低民企融資成本，為民營企業提供更多元化的融資選擇，進一步給廣大民企吃下「定心丸」。