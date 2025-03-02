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為阻止美元存款上升…陸央行要求下調美元存款利率 支持人民幣匯率

中央社／ 台北2日電
路透社報導，據銀行業消息表示，過去數週中國人民銀行（中國央行）要求中國的銀行，不論規模大小，都要下調美元存款利率，以阻止美元存款進一步上升，並支持人民幣匯率。中通社
路透社報導，據銀行業消息表示，過去數週中國人民銀行（中國央行）要求中國的銀行，不論規模大小，都要下調美元存款利率，以阻止美元存款進一步上升，並支持人民幣匯率。中通社

路透社報導，據銀行業消息表示，過去數週中國人民銀行（中國央行）要求中國的銀行，不論規模大小，都要下調美元存款利率，以阻止美元存款進一步上升，並支持人民幣匯率。

路透社2月28日報導，由於美元殖利率上升和人民幣貶值，中國的散戶投資者和出口商已累積了近兆美元的存款。

中國人民銀行要求銀行下調美元存款利率，似乎是想阻止美元存款進一步上升，以及刺激更多美元兌換成人民幣，以支持人民幣匯率。

其中一名銀行業人士表示，很多銀行已跟隨人行的指示下調美元定存利率，如東亞銀行3月初起將2萬美元或以上的利率，由目前的4.4%下調至3.5%。

南京銀行2月時表示，已將3000美元以上的3個月存款利率，由1月時的4.3%下調至2.1%。

報導表示，今年1月中國的外匯存款增加至8924億美元，創2023年4月以來最高水準。

美元存款利率高及人民幣殖利率下降，削弱人民幣對境內投資者的吸引力。美國總統川普對中國加徵關稅，以及中國國內經濟疲軟，都令人民幣轉弱。自從川普去年11月當選以來，人民幣兌美元匯率已下跌2.2%。

中國人民銀行 人民幣 川普

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