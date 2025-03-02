習近平晤民企後 人行：支持民企透過資本市場發展壯大

在中共總書記習近平2月中旬罕見會見一眾民企代表，表態支持民營經濟發展後，中國人民銀行（大陸央行）等5部門上月底聯合召開座談會，強調支持民營企業透過資本市場發展壯大，要求增加對民營和小微企業信貸投放，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資管道。

據人行新聞稿，人行、全國工商聯、金融監理總局、中國證監會、國家外匯局2月28日聯合召開金融支持民營企業高品質發展座談會，人行行長潘功勝，中央統戰部副部長、全國工商聯黨組書記沈瑩，金監總局副局長周亮，證監會副主席李超出席會議並講話。會議由人行副行長、國家外匯局局長朱鶴新主持。

在座談會上，服飾企業「依文集團」、車企「吉利控股」、AI科企「商湯科技」、物流公司「圓通速遞」、食品商「伊利集團」等5家民營企業及全聯併購公會（全國工商聯併購公會）負責人介紹了企業經營情況並提出意見建議。工商銀行、人保集團、中信證券、國擔基金等4家金融機構及上海證券交易所負責人作經驗交流。

會議提出，金融部門要為民營經濟健康發展和民營企業做強做優做大提供有力的金融支持。會議要求，要實施好適度寬鬆的貨幣政策，發揮好結構性貨幣政策工具作用，強化監管引領，引導金融機構「一視同仁」對待各類所有制企業，增加對民營和小微企業信貸投放。執行好金融支持民營經濟25項舉措，健全民營中小企業增信制度，加速推出規範供應鏈金融業務政策文件。

會議還要求，要強化債券市場制度建構與產品創新，持續發揮「第二支箭」的撬動引領作用。抓好「科創板八條」「服務現代化產業體系十六條」「併購六條」等政策落實落地，支持民營企業透過資本市場發展壯大。金融機構要強化金融服務能力建設，進一步暢通民營企業股、債、貸等多元化融資管道。

會議強調，各方要下大氣力解決民營企業融資難、融資貴問題，各級工商聯要會同金融管理部門、金融機構提升民營企業融資可得性和便利性。民營企業要加強自主創新，完善治理結構，重視信用管理，加強風險管控。