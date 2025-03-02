傳大陸當局要求科企高層避免赴美 以防被拘留

在中美人工智慧科技戰進入白熱化之際，美媒援引知情人士報導稱，大陸當局出於安全考慮，正指示大陸頂尖的人工智慧企業家和研究人員避免前往美國，以防洩露大陸進步領域的機密訊息，並避免科企高層遭美方拘留，用作美中談判的籌碼。

「華爾街日報」2月28日報導指出，大陸當局擔心大陸科技高層被美方拘留的狀況，與美國總統川普首任期間，加拿大在2018年12月應美方要求，拘留大陸科技巨擘時任華為副董事長兼財務長孟晚舟的案例有相似之處，當時正值中美貿易戰爆發。

報導也稱，大陸AI新創公司DeepSeek創始人梁文鋒拒絕參加今年2月在巴黎舉行的人工智慧行動峰會的邀請，另一家大陸大型AI新創公司的創始人去年也根據當局指示，取消了原計畫的美國之行。至於選擇出國的大陸高層會被要求在出發前報告他們的計畫，並在回國後向當局彙報他們做了什麼、見了誰。

美中兩國正進行一場全球人工智慧競賽，大陸科學界近期在AI、工具機等領域取得重大突破，引發歐美國家的關注。尤其DeepSeek推出了其AI模型，聲稱可以與OpenAI和Google等美國行業領先企業相媲美，甚至超越它們，而且宣稱成本大大降低。

路透報導，白宮和大陸國務院新聞辦公室沒有立即回應置評請求。

大陸當局近日在科技領域的動作頻頻。中共中央總書記習近平2月28日在政治局第十九次集體學習上要求，要加強網絡安全、人工智慧安全等方面工作，並表示要把捍衛「國家政治安全」擺在首位。

上月中旬，習近平罕見地會見了大陸科技界領袖，包括華為創始人任正非、阿里巴巴創始人馬雲、比亞迪創始人王傳福、小米創始人雷軍、DeepSeek創始人梁文鋒等人。習近平在會上敦促他們「大顯身手正當其時」，「先富促共富，為推進中國式現代化作出新的更大的貢獻」。