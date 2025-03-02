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大陸證監會：將深入研究香港公司到大陸上市可行性

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸證監會表示，將與有關部門將進一步優化拓展大陸與香港金融市場互聯互通，深入研究香港公司到大陸上市的可行性，開展數字人民幣在香港試點等。（路透）
大陸證監會表示，將與有關部門將進一步優化拓展大陸與香港金融市場互聯互通，深入研究香港公司到大陸上市的可行性，開展數字人民幣在香港試點等。（路透）

大陸證監會表示，將與有關部門將進一步優化拓展內地（中國大陸）與香港金融市場互聯互通，深入研究香港公司到內地上市的可行性，開展數字人民幣在香港試點等，全面深化內地與香港緊密實務合作，鞏固提升香港國際金融中心地位。

大陸全國政協十四屆全國委員會第三次會議將於4日在北京召開，央視報導，大陸證監會最近在官網發布去年全國政協十四屆全國委員會第二次會議提案答覆的函，針對粵港澳大灣區金融市場互聯互通作出答覆。文件顯示，大陸證監會答覆函的日期為2024年8月5日，但文件於今年2月28日才發布。

答覆函指出，近年來，大陸證監會高度重視推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持香港強化國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐地位，深入推進金融市場雙向開放。

答覆函列舉三項實際政策部署。一是支持符合條件的廣東企業根據自身需要利用境外資本市場融資發展。二是進一步推動金融市場互聯互通，加強對橫琴粵澳深度合作區、前海深港現代服務業合作區建設的支持力度。三是促進大灣區個人跨境投資便利化。

答覆函表示，下一步，大陸證監會與有關部門將進一步優化拓展大陸與香港金融市場互聯互通，持續優化「股票通」、「債券通」、基金互認等機制，在總結既有經驗基礎上深入研究論證香港公司到大陸上市的可行性，結合市場需求持續推動優化「跨境理財通」業務試點，結合實際有序開展數位人民幣在香港試點等，全面深化內地與香港緊密實務合作，鞏固提升香港國際金融中心地位。

數位人民幣 金融中心 香港

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