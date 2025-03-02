陸GPU廠沐曦 上市前大裁員

大陸GPU獨角獸企業沐曦積體電路（上海）股份有限公司準備股票上市之際，近日開啟上市前的裁員計畫，涉及約200名員工，按目前沐曦員工總數900人左右計算，裁員比例約為20%。有業內人士分析稱，沐曦此次裁員舉動，旨在增加上市成功的機率並且美化財報拉高股價。

據了解，企業在IPO前裁員，主要是出於財務、美化報表、組織優化與迎合投資市場等考量。雖然這能短期內提升企業吸引力，但若裁員過度，可能影響公司長期發展與員工士氣。

經濟參考報報導，沐曦表示，為順應公司發展會定期開展人員結構調整工作，優化人員配置，此過程有人員的補充與裁撤，均屬正常範疇，並非市場傳言增加上市機率，市場傳言優化比例也嚴重失實。此外，目前沐曦已完成上市輔導備案工作，上市工作進程有序推進。

IT之家引述消息稱，沐曦在開始上市流程前，沐曦完成了規模約人民幣20億元（約台幣90億元）的融資，2024年12月進行了交割。