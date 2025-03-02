小米年薪540萬搶AI人才

大陸進入「金三銀四」春招求職旺季，在AI新創公司深度求索（DeepSeek）熱潮下，包括小米和華為多家企業對AI人才求賢若渴，開始高薪爭奪AI大模型人才，其中小米開出年薪人民幣120萬元（新台幣540萬元）最高。

智聯招聘數據顯示，今年春節後首周，AI相關求職人數年增33.4%，位居行業第一，AI工程師職位增速達69.6%，接近70%。

鈦媒體報導，小米集團日前招聘「AI大模型」相關工程師和研發人員，月薪人民幣4.5萬到7.5萬元（新台幣20萬元到34萬元），年薪最高達人民幣120萬元（新台幣540萬元）。

小米表示，尋找的人才需要擁有電腦科學、人工智慧、自然語言處理或相關領域的碩士或博士學位，三年以上相關經驗，並且對多模態技術有一定的瞭解，主要應用於包括大模型、Agent、多模態等在內的AI技術，推進企業營運的數據化和智慧化。在此之前，傳出小米招聘原DeepSeek、阿里雲研發人員羅福莉，引發市場關注。

同時，華為也在上海青浦高薪招聘AI大模型技術人才，月薪人民幣3.5萬元到6.5萬元（新台幣16萬元到29萬元），年薪高達人民幣104萬元（新台幣468萬元）。

2月以來，美團、滴滴、螞蟻集團、京東、宇樹、DeepSeek、智譜等多家龍頭企業都在招聘AI人才。

根據智聯招聘統計，在招聘端，AI工程師以人民幣2.1萬元（新台幣9萬元）的平均招聘月薪領跑職業第一，而要求五年以上工作經驗的AI工程師職位，平均招聘月薪甚至超過人民幣3.5萬元（新台幣16萬元）。

智聯招聘總裁張月佳表示，2025年大陸AI市場規模將占全球20.9%，互聯網行業AI滲透率達89%。就業市場正進行結構性的轉型，傳統企業招聘需求、用工需求在下降，而靈活就業、「新質生產力」相關職位需求在上升，因此，企業需要充分運用AI能力為整個組織服務。