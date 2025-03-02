美中關稅戰急單 帶旺陸2月製造業PMI表現

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸國家統計局公布2月製造業採購經理指數PMI）為50.2，來到三個月高點。學者認為，這是受政策預期及美中關稅戰急單影響。

中經院第一研究所助研究員王國臣認為，首先是受政策影響，2月才開完民企座談會，接下來馬上要開全國兩會，外界會期待是否在會中提出消費政策。

其次則是中美的關稅戰加劇。王國臣指出，從數據中可以看到新訂單指數由1月的49.2，拉升到2月的51.1，換句話說，可能是急單或搶出口的效應，推升了製造業PMI上升。

路透報導，在美國總統川普首次採取懲罰性關稅措施引發貿易戰的背景下，這種改善能否持續仍有待觀察。

大陸將於下周舉行的全國兩會上，宣布經濟目標和新的政策支持，投資者還將關注會議中是否有跡象顯示，政府將為陷入困境的房地產行業和負債累累的房地產開發商提供進一步的支持。

鼎暉資產首席經濟學家張志偉認為，由於PMI數據是按月計算，因此可能受到1月和2月春節等季節性因素的影響，儘管「製造業數據相對穩定」，但只有在發布更多數據後才有可能做出更準確的評估。

PMI 兩會 指數

延伸閱讀

大陸2月製造業PMI創3個月新高 學者：受政策預期、關稅戰急單影響

上銀目標價 花旗喊345元

川普關稅戰 亞股嚇跌…金價一度失守2,900美元

歐PMI不如預期 景氣不妙

相關新聞

陸2月製造業PMI 重返擴張

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會昨（1）日公布，2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，站上50榮枯線，來到三個月高點，比1月上升1.1。分析指出，3月全國兩會將公布一系列穩增長政策的數字指標，有助於提振市場信心，3月製造業PMI指數有望繼續保持在擴張區間。

美中關稅戰急單 帶旺陸2月製造業PMI表現

大陸國家統計局公布2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，來到三個月高點。學者認為，這是受政策預期及美中關稅戰急單影...

小米年薪540萬搶AI人才

大陸進入「金三銀四」春招求職旺季，在AI新創公司深度求索（DeepSeek）熱潮下，包括小米和華為多家企業對AI人才求賢...

美商持續撤離 IBM中國投資公司停產

美商持續撤離中國大陸，IBM中國投資公司昨（1）日停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。IBM方面強...

陸GPU廠沐曦 上市前大裁員

大陸GPU獨角獸企業沐曦積體電路（上海）股份有限公司準備股票上市之際，近日開啟上市前的裁員計畫，涉及約200名員工，按目...

真有這麼厲害？DeepSeek宣稱「理論上」淨利率高達545％

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）開源周第六日，DeepSeek官方團隊1日在Github和知乎上，公布Dee...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。