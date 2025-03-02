美中關稅戰急單 帶旺陸2月製造業PMI表現

大陸國家統計局公布2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，來到三個月高點。學者認為，這是受政策預期及美中關稅戰急單影響。

中經院第一研究所助研究員王國臣認為，首先是受政策影響，2月才開完民企座談會，接下來馬上要開全國兩會，外界會期待是否在會中提出消費政策。

其次則是中美的關稅戰加劇。王國臣指出，從數據中可以看到新訂單指數由1月的49.2，拉升到2月的51.1，換句話說，可能是急單或搶出口的效應，推升了製造業PMI上升。

路透報導，在美國總統川普首次採取懲罰性關稅措施引發貿易戰的背景下，這種改善能否持續仍有待觀察。

大陸將於下周舉行的全國兩會上，宣布經濟目標和新的政策支持，投資者還將關注會議中是否有跡象顯示，政府將為陷入困境的房地產行業和負債累累的房地產開發商提供進一步的支持。

鼎暉資產首席經濟學家張志偉認為，由於PMI數據是按月計算，因此可能受到1月和2月春節等季節性因素的影響，儘管「製造業數據相對穩定」，但只有在發布更多數據後才有可能做出更準確的評估。