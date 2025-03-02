陸2月製造業PMI 重返擴張

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會昨（1）日公布，2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，站上50榮枯線，來到三個月高點，比1月上升1.1。分析指出，3月全國兩會將公布一系列穩增長政策的數字指標，有助於提振市場信心，3月製造業PMI指數有望繼續保持在擴張區間。

第一財經報導，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，2月製造業PMI指數上行1.1，重返50擴張區間，上升幅度明顯超過季節性，一方面是因為農曆春節後復工復產，帶動市場供需季節性全面回升；二是節後穩增長政策發力顯效，推動製造業景氣較快回升，主要是耐用消費品以舊換新等存量政策以及一籃子增量政策繼續發揮作用。

不過王青也指出，2月中型企業和小型企業PMI指數在收縮區間繼續下行，其中，小型企業PMI指數由上月的46.5降至46.3，處於明顯偏低水平。由於中小型企業更靠近終端市場，這表明當前市場需求不足問題依然比較突出，經濟內需增長動能有待進一步提振。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，總體來看，2月製造業需求端有所改善，其中內需受消費品以舊換新政策加強擴大推動，外需受發達經濟體仍有韌性和「搶出口」因素推動，企業加快現有產能運轉。其中大型企業最為受益，中小企業感受尚不明顯，整體生產經營活動預期以及庫存回補意願尚待改善。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，要注意到儘管訂單類指數均有回升，但較大程度受春節後生產準備等因素影響；反映需求不足的企業占比仍超60%，需求不足問題仍然突出。

展望3月，王青認為3月製造業PMI指數有望繼續保持在擴張區間。一方面存在季節性上行趨勢。另一方面是因為2月民營企業座談會召開後，3月全國兩會將明確公布一系列穩增長政策的數字指標，這些都將提振市場信心。考慮到當前外部不確定性進一步加大，判斷大陸逆周期調節的節奏、力度也將相應調整，這也有助於推動宏觀經濟景氣度保持在擴張狀態。