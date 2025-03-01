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真有這麼厲害？DeepSeek宣稱「理論上」淨利率高達545％

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek官方團隊1日在Github和知乎上，公布DeepSeek-V3/R1推理系統的技術解讀。透過優化吞吐和延遲，DeepSeek「理論上一天的總收入為562,027美元（新台幣1,859.7萬元），成本利潤率545%。路透
DeepSeek官方團隊1日在Github和知乎上，公布DeepSeek-V3/R1推理系統的技術解讀。透過優化吞吐和延遲，DeepSeek「理論上一天的總收入為562,027美元（新台幣1,859.7萬元），成本利潤率545%。路透

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）開源周第六日，DeepSeek官方團隊1日在Github和知乎上，公布DeepSeek-V3/R1推理系統的技術解讀。透過優化吞吐和延遲，DeepSeek「理論上一天的總收入為562,027美元（新台幣1,859.7萬元），成本利潤率545%。」

新浪科技報導，在該技術解讀發布後，矽基流動CEO袁進輝第一時間現身評論區點評：「DeepSeek 官方披露大規模部署成本和收益，又一次顛覆了很多人認知。」

他指出，現在許多供應商還做不到這個水準，主要是V3/R1架構和其它主流模型差別太大了，導致瞄準其它主流模型結構開發的系統都不再有效，必須按照DeepSeek報告描述的方法才能達到最好的效率，而開發這樣的系統難度很高，需要時間，幸好這周DeepSeek五連發已經把主要模組開源出來了。

錢江晚報報導，DeepSeek剖析營運成本與收益情況，推理服務基於H800 GPU集群部署，V3和R1模型以2月最後一天24小時內的推理成本與銷售額估算，在假定GPU租賃成本為每小時2美元的前提下，DeepSeek每天的總成本約為87,072美元。

如果所有tokens全部按照R1的定價計算，理論上一天的總收入為每天562,027美元，成本利潤率為545%。

不過，官方坦言實際收入受V3定價更低、夜間折扣及免費服務比例影響，會低於理論值。

DeepSeek今年1月底推出的人工智慧模型，標榜「低成本」、性能又與OpenAI最領先的AI模型相媲美，一度造成輝達等大型科技類股暴跌。之後還遭到許多國家禁止公部門設備使用。

DeepSeek 推理

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