快訊

幼兒園校車3名5歲女童被燒死 目擊者：不只一次起火「司機繼續開」

中國2024年碳強度僅降3.4% 未達官方目標

中央社／ 北京28日綜合外電報導

今天公布的官方資料顯示，世界第二大經濟體中國去年未能實現關鍵的碳強度氣候目標，碳排量略增。儘管中國去年新增的再生能源量創下紀錄，但煤炭仍占主導地位。

法新社報導，中國國家統計局公布，2024年中國的碳強度僅下降3.4%，未達官方設定的減少3.9%目標。碳強度是計算每單位國內生產毛額（GDP）的二氧化碳排放量。

分析家指出，這意味碳排居全球國家之冠的中國在巴黎氣候協定（Paris Agreement）下所做的一項重要承諾進度落後。這也代表中國遠遠達不到自身所設定2020至2025年碳排減少18%的目標。

資料顯示，中國去年碳排量仍較2023年略增，不過已遠低於之前的增幅。專家揣測，中國原本設定2030年碳排觸頂的目標或許能提前達成。

然而，能源與清潔空氣研究中心（Centre forResearch on Energy and Clean Air，CREA）首席分析師糜偉（Lauri Myllyvirta）指出，資料顯示，中國要實現最晚在2030年讓碳強度較2005年水準減少65%的承諾，仍將「極其困難」。

他表示，即使預期中國今年表現樂觀，但若要實現關鍵的巴黎氣候協定目標，從明年起至2030年其二氧化碳強度須下降22%。「這對中國履行協定的承諾來說，是一項重大考驗。」

再生能源 巴黎氣候協定 碳排量

延伸閱讀

買到無效碳權？3款Apple Watch標榜碳中和 挨告環保不實誤導

彰化推廢棄葡萄藤腐化成堆肥 成功減碳2205公噸

永豐投顧碳計算器獲玉山獎

桃園逾百家碳排大戶4月底前盤查量 大潭電廠千萬噸超大戶

相關新聞

大陸2月製造業PMI創3個月新高 學者：受政策預期、關稅戰急單影響

大陸國家統計局1日發布數據顯示，2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1個百分點，並創3個月新高。...

憂AI機密外洩 北京當局要求科技業高層避免赴美

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述知情人士說法報導，北京當局已指示中國的頂尖人工智...

中國兩會將登場 專家：2025年GDP成長率設5%左右

中國全國兩會即將召開。野村中國首席經濟學家陸挺表示，野村預計今年政府工作報告的GDP成長率將設在「5%左右」

大陸黃金大跳水！飾金3天跌2% 刷新高後兩因素影響

現貨黃金再度走弱，自2月24日盤中刷新歷史新高2956.15美元/盎司後，至2月28日盤中低點2842.035美元/盎司...

陸2月PMI升至50.2% 分析指3月有望繼續保持在擴張區間

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公布2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1...

IBM中國投資公司正式停工停產 強調在華業務不受影響

IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。IBM方面強調，IBM（中國）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。