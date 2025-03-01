大陸黃金大跳水！飾金3天跌2% 刷新高後兩因素影響

現貨黃金再度走弱，自2月24日盤中刷新歷史新高2956.15美元/盎司後，至2月28日盤中低點2842.035美元/盎司，現貨黃金價格一周內自高點回落已超過100美元，隨著國際金價的回落，大陸國內金飾價格也大幅跳水，基本回落到人民幣880元附近，金飾每公克在3天內跌了人民幣18元，跌幅約2%。

澎湃新聞報導，黃金結束八周連漲，本週一，現貨黃金及黃金期貨均創出歷史新高，隨後連續多日調整。2月28日，現貨黃金單周累計跌幅已超過3%。

WIND資料顯示，直到上周，國際黃金市場已經進入前所未有的連勝紀錄，過去八周不僅全部呈現正增長，而且連續創下歷史新高，這是自2000年中期以來，黃金價格首次突破2,000美元/盎司以來最長的周度上漲週期。

而本周，黃金價格出現2025年以來的首次周跌幅。大陸國內金飾價格也大幅跳水，基本回落到人民幣880元附近。周生生官網顯示，2月28日足金飾品標價876元/克，25日標價為894元/克，3天跌18元/克，較20日高峰895元/克跌了19元/克。

光大期貨研究所分析師趙複初認為，金價回調主要受兩方面因素影響。一方面，隨著黃金價格的持續上漲，部分投資者選擇落袋為安，這使得高位拋售壓力增大；同時，在高金價的影響下，實物黃金需求持續下滑，進一步加劇了金價的回調。另一方面，市場對於黃金價格未來走勢存在多空分歧，導致市場在高位出現橫盤震盪，缺乏持續上漲的動力。

華安基金表示，影響金價本周下跌的主要原因有四個，包括：現階段俄烏等地緣風險緩和；美聯儲近期釋放鷹派信號，降息路徑不確定；部分投資者選擇高位獲利了結，技術性拋售；COMEX黃金補庫存和短期溢價因素消減。

分析人士認為，此輪回調是獲利回吐週期的一部分，長期看漲因素未發生變化。

High Ridge Futures金屬交易負責人David Meger說，黃金價格總體仍呈上漲趨勢，我們認為價格回調是因為投資者的獲利了結操作，而非市場情緒發生了變化。。

興業研究最新研報分析認為，黃金暫停快速上升勢頭，但仍有較多利多因素支持其維持相對高位震盪來修復高估。首先，未來美元利率匯率仍有共振下行空間。其次，圍繞2024年比特幣區域獎勵減半，對於加密貨幣的炒作或又告一段落，比特幣對於黃金的虹吸效應將明顯下降。最後，近期美股高波動，避險情緒對於金價會存在支撐。倫敦金短期震盪修正，等待新的上漲驅動，大週期仍看好。

趙複初說，目前黃金在3,000美元/盎司的整數關口會存在較大的獲利盤拋壓，雖金價中長期上行趨勢不改，但短期內或存在階段性回調可能，2025年國際金價將呈現長期向上、短期波動的特徵。