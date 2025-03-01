大陸2月製造業PMI創3個月新高 學者：受政策預期、關稅戰急單影響

大陸國家統計局1日發布數據顯示，2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1個百分點，並創3個月新高。不過學者認為，是受政策預期、關稅戰急單影響。

中經院第一研究所助研究員王國臣認為，首先是受政策影響，「上個月才開完民企座談會，接下來馬上要開全國兩會，外界會期待是否在會中提出消費政策。」

其次則是中美的關稅戰加劇。王國臣指出，從數據中可以看到新訂單指數由1月的49.2%，拉升到2月的51.1%，換句話說，可能是急單或想出口的效應，推升了整個製造業的PMI上升。

路透報導，在美國總統川普首次採取懲罰性關稅措施引發貿易戰的背景下，這種改善能否持續仍有待觀察。

大陸將於下周在北京舉行全國兩會上，宣布經濟目標和新的政策支持，投資者還將關注會議中是否有跡象，顯示政府將為陷入困境的房地產行業和負債累累的本地開發商提供進一步的支持。

鼎暉資產首席經濟學家張志偉認為，由於PMI數據是按月計算，因此可能受到1月和2月春節等季節性因素的影響，儘管「製造業數據相對穩定」，但只有在發布更多數據後才有可能做出更準確的評估。大陸將於3月7日公布1至2月貿易數據。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，2月隨著春節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快，製造業採購經理指數明顯回升；非製造業商務活動指數為50.4%，月增0.2%；綜合PMI產出指數為51.1%，上升0.2%。三大指數均位於擴張區間，大陸經濟景氣水平總體回升。