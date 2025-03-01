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IBM中國投資公司正式停工停產 強調在華業務不受影響

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。（路透）
IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。（路透）

IBM中國投資公司3月1日起正式停工停產，這也是繼去年IBM宣布關閉研發部門後的延續舉措。IBM方面強調，IBM（中國）有限公司是IBM中國的業務實體，其經營不受影響，其業務重心依然是幫助中國企業抓住混合雲和人工智慧技術帶來的機遇。

IBM中國投資公司1992年成立，是美國科技公司IBM在中國的主要實體之一，經營範圍包括投資資訊技術產業、開發電腦及其零部件、生產製造、產品銷售，以及提供資訊技術諮詢服務等，並一直致力於管理大陸本地研發業務。

第一財經報導，IBM中國投資公司停工停產後，IBM目前在中國最主要的經營實體「IBM（中國）有限公司」，在經營方面不會受到這一變化影響。IBM中國方面表示，繼去年秋天中國實驗室的調整後，原以承載IBM產品開發職能為主要目的的IBM中國（投資）有限公司已完成其主要使命，因而計劃關閉。

上述提到IBM研發部門在去年8月宣布關閉，並在10月底前完成調整，超過千人離職，但仍有幾十人因各種原因未完成離職，此次IBM中國投資公司的經營調整將不會涉及大規模員工離職，這只是去年研發部門調整的一個後續舉措，主要影響上一輪未完成離職的員工。

隨著IBM中國戰略的調整，公司稱未來將轉向服務中國的民營企業以及部分在中國的跨國企業。IBM 財報顯示，在IBM研發業務關閉前，2024年上半年，IBM來自中國的收入下降了5%，全球銷售額增長了1%。

IBM 美國

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