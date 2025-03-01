福建試點台灣業者成立節目製作公司 這家「台企」取得首張許可證

福建省政府2月27日發布一系列對台措施，其中包括試點允許台灣業者在福建投資設立廣播電視節目製作經營公司。近日，由廈門獨甪獸影視文化傳媒獲得大陸首張針對台灣業者的廣播電視節目製作經營許可證，未來將可在大陸製作節目、動畫和紀錄片等影視作品。

福建省政府此次試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司，讓在福建設立的持證台資廣播電視節目製作經營公司申報審批流程視同在閩內資企業管理，不作附加要求；拍攝節目視同在閩內資企業拍攝作品，在大陸的廣播電視機構及網絡視聽平台播出時，無需進行境外作品引進申報審批。

根據大陸國台辦微信公眾號發布的消息，獨甪獸影視成為首個拿證的台企，意即這家公司日後能正式在大陸拍攝綜藝、動畫、紀錄片等影視作品，並從事影視製作、版權交易和代理交易。

獨甪獸影視創辦人江國銘表示，獨甪獸影視將在廈門製作更多反映兩岸生活的影視作品，讓更多台灣同胞瞭解大陸的真實面貌。他並透露，目前公司正在做一部聚焦兩岸融合主題的短劇，講述一名台灣大學生到福建尋根的故事。

《廈門日報》報導，1980年代出生的江國銘從南台科技大學資訊傳播所研究生畢業後就一直深耕影視製作。去年，他嗅到大陸短劇商機，決定到大陸發展，在2024年12月4日成立獨甪獸影視。