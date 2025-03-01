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救市 中國官方傳擬注資國有銀行1.8兆元

中央社／ 台北1日電

中國據報將向數家大型國有商業銀行注資至少人民幣4000億元（約合新台幣1.8兆元），以落實去年推出的大規模經濟刺激計畫。

綜合外電、港媒01日前報導，知情人士透露，首批獲得注資的銀行包括中國農業銀行和交通銀行，注資計畫最早可能在6月底完成，每家銀行注資額度等細節還在敲定中。

報導說，若上述消息屬實，將是中國自2008年全球金融危機以來首次為大型商業銀行充實資本金。中國銀行過去通常依靠留存利潤來增加資本緩衝，一些銀行還利用較低債市利率透過大舉發債籌集資金。

官方數據顯示，截至去年第3季，6大國有商業銀行的核心一級資本充足率平均為11.9%，遠高於監管要求，但隨著房貸利率降低、政策利率下調等經濟刺激措施陸續出爐，銀行業也面臨息差降低、利潤縮水和不良貸款攀升等挑戰。

中國國家金融監管總局長李雲澤去年9月24日提出將對6家大型商業銀行增強核心一級資本，但未透露更多細節。

兩週後的10月12日，中國財政部長藍佛安在記者會上進一步披露，將透過發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，「提升這些銀行抵禦風險和信貸投放能力，更好地服務實體經濟發展」。

外電當時引述知情人士報導，這輪總注資規模可能高達1兆元。

本金 經濟發展

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