材料-KY旗下「魯志伸」新廠投產竣工 原料供應端擴大兩倍

濟南大自然新材料（材料-KY），朝上游原料垂直整合的第2座新廠「魯志伸新材料」，1日在山東德州臨邑舉行投產竣工儀式，預計將年產3萬噸特種醋酸，將材料-KY的原料供應端擴大兩倍。

董事長王克璋表示，未來新廠所生產的紡絲級醋片，除了供應濟南大自然與阿斯泰克生產絲束與長絲之外，塑料級醋片還可運用於眼鏡框架、髮夾、鞋帶頭等領域，將能為材料-KY挹注2025年營運動能。

他補充，魯志伸新材料的投產，將材料-KY的原料供應端擴大了兩倍，從每年3.5萬噸提高至6.5萬噸，尤其是集團控制原料的各種性能，因應市場的需求不同來調整生產條件，且為產品的多樣性提供了保障。

王克璋表示，魯志伸新材料新廠投產後，材料-KY可望透過魯志伸新材料提供較低成本的醋片，減少向外購買的需求，以降低生產成本、進而提升毛利，預期毛利率將有機會再向上提升。

回憶起2017年第一座醋酸纖維素廠中峰化學新廠竣工落成典禮，他自豪的說，同年就實現了上下游垂直整合布局，達成優化產品成本及擴充新產品領域營收的雙重效益。

近年材料-KY更積極地再往上游原料醋酸酐延伸，及研究開發醋酸纖維長絲（森綾）等產品，然後逐步擴增絲束產能，以因應市場需求、強化集團競爭力及鞏固市場地位。

依例每年農曆春節假期，就會回台陪伴家人的王克璋，今年還不到元宵節就趕回山東，目的是要準備新廠竣工投產，整座廠房占地193畝。他表示，新廠投產的過程，一般來說都要開十天左右，才能正常上軌道，「年紀大了，反正也睡不著……抓緊時間，把合格產品開出來。」

工廠取名為「魯志伸」，代表王克璋對工廠的期望，魯代表山東，志、伸則代表志氣和伸張，向中國古典白話小說「水滸傳」中的重要角色魯智深致意。