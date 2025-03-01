快訊

5年前罹帕金森症！《搶救貧窮大作戰》主持人三野文太病逝 享壽80歲

浪浪收容所陷火海！熱心男「衝煉獄救出3籠毛孩」 驚險救援過程曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸非製造業PMI升至50.4% 居民消費相關指數回落

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公布2月非製造業非製造業商務活動指數（PMI）為50.4%，比上月上升0.2個百分點。（圖／新華社）
大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公布2月非製造業非製造業商務活動指數（PMI）為50.4%，比上月上升0.2個百分點。（圖／新華社）

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公布2月非製造業非製造業商務活動指數（PMI）為50.4%，比上月上升0.2個百分點。其中，與居民消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯。

服務業商務活動指數為50.0%，比上月下降0.3個百分點。其中，航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間。

而零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數均低於臨界點。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，受節前集中採買，節後假日效應消退等因素影響，與居民消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯。

從市場預期看，服務業業務活動預期指數為56.9%，比上月上升0.1個百分點，連續五個月位於較高景氣區間，表明多數服務業企業對行業未來發展較為樂觀。

建築業商務活動指數升至擴張區間，為52.7%，比上月上升3.4個百分點。隨著春節過後部分地區天氣轉暖、投資項目陸續動工、企業逐步開工復產，其中土木工程建築業商務活動指數為65.1%，升幅較大，表明節後基礎設施項目建設施工進度加快。

從市場預期看，建築業業務活動預期指數為54.7%，建築業企業對行業發展較有信心。

指數

延伸閱讀

陸官方：經濟有利條件漸增

新北派出所長下班去女侍酒店消費 記一大過調職

港深創科園 香港建築業氫能發電首例啟動

經濟警鈴大響引爆美國公債避險買盤 投資人爭相鎖住高殖利率

相關新聞

陸非製造業PMI升至50.4% 居民消費相關指數回落

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公布2月非製造業非製造業商務活動指數（PMI）為50.4%，比上月...

陸二月製造業PMI升至50.2% 創下近三個月新高

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公佈2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1...

何立峰出席中國美國商會晚宴：中美經貿關係本質是互利雙贏

據新華社，大陸國務院副總理何立峰昨28日應邀在北京出席中國美國商會年度答謝晚宴並致詞時表示，習近平主席1月同川普總統通電...

陸看去年經濟 內外嚴峻仍保5

大陸國家統計局昨天發布去年度「國家經濟與社會發展統計公報」，定調去年經濟成長率為百分之五，人均收入超過九點五萬元人民幣等...

DeepSeek 熱潮帶動…輝達AI片 在陸大漲價

在大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）熱潮帶動下，出於性價比、合規性考慮，大陸科技大廠對輝達「大陸特供版」晶片H...

奇瑞拚在港IPO 募資328億

港交所昨（28）日公布文件顯示，奇瑞汽車已向港交所提交上市申請書，外界估計募資金額約10億美元（約新台幣328億元），將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。