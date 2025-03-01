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陸非製造業PMI升至50.4% 居民消費相關指數回落
大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公布2月非製造業非製造業商務活動指數（PMI）為50.4%，比上月上升0.2個百分點。其中，與居民消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯。
服務業商務活動指數為50.0%，比上月下降0.3個百分點。其中，航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間。
而零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數均低於臨界點。大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，受節前集中採買，節後假日效應消退等因素影響，與居民消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數回落較為明顯。
從市場預期看，服務業業務活動預期指數為56.9%，比上月上升0.1個百分點，連續五個月位於較高景氣區間，表明多數服務業企業對行業未來發展較為樂觀。
建築業商務活動指數升至擴張區間，為52.7%，比上月上升3.4個百分點。隨著春節過後部分地區天氣轉暖、投資項目陸續動工、企業逐步開工復產，其中土木工程建築業商務活動指數為65.1%，升幅較大，表明節後基礎設施項目建設施工進度加快。
從市場預期看，建築業業務活動預期指數為54.7%，建築業企業對行業發展較有信心。
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