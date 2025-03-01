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陸二月製造業PMI升至50.2% 創下近三個月新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公佈2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1個百分點。（圖／取自新華社）
大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公佈2月製造業採購經理指數（PMI）為50.2%，比上月上升1.1個百分點。（圖／取自新華社）

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會1日公佈2月製造業採購經理指數PMI）為50.2%，比上月上升1.1個百分點，創下近三個月新高，顯示北京的刺激措施助其製造業實現復甦。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，隨著春節後企業陸續復工復產，生產經營活動加快，製造業採購經理指數明顯回升。產需指數雙雙回升。生產指數和新訂單指數分別為52.5%和51.1%，比上月上升2.7和1.9個百分點，均升至擴張區間。

從行業看，有色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、電氣機械器材等行業兩個指數均位於54.0%及以上，相關行業產需釋放較快；紡織服裝服飾、石油煤炭及其他燃料加工等行業兩個指數均低於臨界點，行業供需偏弱。

價格指數繼續上升。主要原材料購進價格指數為50.8%，比上月上升1.3個百分點，其中農副食品加工、化學纖維及橡膠塑料製品、電氣機械器材等行業主要原材料購進價格指數均位於55.0%以上；出廠價格指數為48.5%，比上月上升1.1個百分點。

大型企業PMI重回擴張區間。春節後大型企業復工復產進度較快，大型企業PMI為52.5%，比上月上升2.6個百分點；中小型企業節後生產經營活動恢復相對滯後，景氣水平有所回落，中、小型企業PMI分別為49.2% 和46.3%，比上月下降0.3和0.2個百分點。

PMI 指數

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