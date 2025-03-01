何立峰出席中國美國商會晚宴：中美經貿關係本質是互利雙贏

據新華社，大陸國務院副總理何立峰昨28日應邀在北京出席中國美國商會年度答謝晚宴並致詞時表示，習近平主席1月同川普總統通電話，為兩國關係發展指明方向。中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。

他表示，中國正堅定不移推動高品質發展、擴大高水準對外開放，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎美國企業繼續投資中國，共享發展機遇，為推動中美關係穩定、健康、永續發展作出貢獻。

這場答謝宴共有中美政商界代表約400人出席。

中國美國商會中國美國商會成立於1919 年，是美國商界在中國投資營商共同組成的組織，致力於改善中國的商業環境，促進建設性和永續的中美經濟關係。

在川普政府宣布將對中國加徵10%的關稅後，大陸外交部及商務部都發表聲明強勢回應，但何立峰在這一美國商會組織的活動上，似乎並未抨擊川普政府的加稅作為，而是正面闡述美中的互利關係。

據央視旗下的中國環球電視網（CGTN）昨報導，對於川普宣布將對中國商品額外徵收10%的關稅，美國貿易代表署又瞄準中國海事、物流、造船等領域，中國美國商會名譽主席李碧菁（Roberta Lipson）坦言，貿易戰只會兩敗俱傷，最後受損的是兩國的消費者和經濟。美國真正的競爭力應源自於專注自身優勢並持續深耕。她也表示，多數在華美國企業仍長期看好中國市場，現再投資熱潮。

今年1月23日，中國美國商會在北京發布《2025中國商務環境調查報告》。報告顯示，53%的在華美資企業計畫在2025年增加投資，僅有6%計畫減少投資。美企認為2024年中國的投資環境有所改善，比例較2023年提升了5個百分點。