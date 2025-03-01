陸看去年經濟 內外嚴峻仍保5

大陸國家統計局昨天發布去年度「國家經濟與社會發展統計公報」，定調去年經濟成長率為百分之五，人均收入超過九點五萬元人民幣等。大陸官員解讀說，去年，外部環境變亂交織，內部困難挑戰增多，經濟穩定運作難度上升，但展望未來，有利條件多於不利因素，只要保持策略定力，經濟就能砥礪前行。

在大陸全國「兩會」將召開發布年度「政府工作報告」、設定年度經濟成長目標之前，大陸國家統計局昨天發布「二○二四年國家經濟與社會發展統計公報」，定調和統整去年整體經濟與社會發展數據，涵蓋經濟成長率、失業率、物價、消費、人口、投資、房地產、近出口、財政、文旅、災害等領域。

解讀二○二四年大陸經濟與社會發展，大陸國家統計局副局長盛來運坦言，這一年，在內外壓力增多下，能夠實現百分之五的經濟成長實屬不易，充分體現了大陸經濟的韌性和潛力。

展望當前後今後，盛來運說，大陸發展面臨的內外環境仍然複雜嚴峻，他認為，這是推進高品質發展、產業向中高端邁進過程中的陣痛，是發展中、前進中的問題。