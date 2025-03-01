快訊

在白宮吵架！川普轟澤倫斯基態度不佳 應心存感激

聽新聞
0:00 / 0:00

陸看去年經濟 內外嚴峻仍保5

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局昨天發布去年度「國家經濟與社會發展統計公報」，定調去年經濟成長率為百分之五，人均收入超過九點五萬元人民幣等。大陸官員解讀說，去年，外部環境變亂交織，內部困難挑戰增多，經濟穩定運作難度上升，但展望未來，有利條件多於不利因素，只要保持策略定力，經濟就能砥礪前行。

在大陸全國「兩會」將召開發布年度「政府工作報告」、設定年度經濟成長目標之前，大陸國家統計局昨天發布「二○二四年國家經濟與社會發展統計公報」，定調和統整去年整體經濟與社會發展數據，涵蓋經濟成長率、失業率、物價、消費、人口、投資、房地產、近出口、財政、文旅、災害等領域。

解讀二○二四年大陸經濟與社會發展，大陸國家統計局副局長盛來運坦言，這一年，在內外壓力增多下，能夠實現百分之五的經濟成長實屬不易，充分體現了大陸經濟的韌性和潛力。

展望當前後今後，盛來運說，大陸發展面臨的內外環境仍然複雜嚴峻，他認為，這是推進高品質發展、產業向中高端邁進過程中的陣痛，是發展中、前進中的問題。

成長率

延伸閱讀

恩將仇報？美以芬太尼為由再增10%關稅 陸方罕見怒回這句話

控陸委會要公務員具結未設籍大陸 藍委：審預算必檢討

防範化解外部衝擊 習近平主持會議討論政府工作報告

川普又威脅增稅10% 北京示警：將採一切必要反制措施

相關新聞

陸看去年經濟 內外嚴峻仍保5

大陸國家統計局昨天發布去年度「國家經濟與社會發展統計公報」，定調去年經濟成長率為百分之五，人均收入超過九點五萬元人民幣等...

批賴清德二二八談話 陸國台辦：製造兩岸對立

今天是「二·二八」事件78周年，總統賴清德在出席紀念儀式時表示，獨裁者蔣介石犯下滔天大罪，並稱「台灣的主權、民主，台灣人...

富士康新事業總部開工 董座崔志成：紮根河南的決心不會變

富士康新事業總部大樓及研發中心，27日在鄭州市鄭東新區開工建設。富士康新事業發展集團董事長崔志成強調，無論是現在還是未來...

中率先發布養老機器人標準 搶國際主導權 當產業領頭羊

中國國家市場監管總局表示，國際電工委員會（IEC）近日正式發布由中國牽頭制定的養老機器人國際標準（IEC63310「互聯...

李嘉誠身家373億元蟬聯港首富 蔡崇信財富急漲27%衝第8

財富雜誌富比世公布2025年度香港50大富豪榜，李嘉誠蟬聯香港首富，身家較去年增加3%，有約373億美元；阿里巴巴主席蔡...

胡潤報告：中國富裕家庭達414萬戶 北京占最多

胡潤研究院27日發布「2024胡潤財富報告」，報告顯示，中國資產超過600萬元（人民幣，下同，約83萬美元）的富裕家庭數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。