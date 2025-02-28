美上訴法院駁回海康威視取消禁令的請求

據路透社，美國上訴法院週四駁回了大陸監控設備製造商海康威視取消美國聯邦通訊委員會 (FCC)禁令的請求。 美國聯邦通訊委員會於 2022 年對海康威視生產的新視訊監控和電信設備實施批准禁令。

2022年11月，FCC禁止批准華為和中興兩家中國大陸通訊設備的申請。而這一禁令並擴大對象，涵蓋海能達通訊、海康威視及浙江大華科技等公司的電訊或監控設備。

海康威視請求美國哥倫比亞特區上訴法院依據該法院 2024 年的裁決，要求聯邦通訊委員會解除阻止海康威視提交任何設備授權申請的行政凍結。

海康威視在一份法庭文件中表示，該禁令「給公司造成了巨大傷害」，並給公司造成了數額不詳的損失。海康威視在這份法庭文件中表示，現有命令阻止海康威視取得FCC的批准，甚至波及吸塵器或倉庫機器人等與連網無關的設備。

而聯邦通信委員會則敦促法院駁回海康威視的請求，稱法院 2024 年的裁決僅要求FCC修改它對關鍵基礎設施的定義，並沒有要求FCC重新考慮對於特定設備的授權。

法院最終並未取消海康威視必須具備經批准的合規計畫才能獲得FCC 授權其電信或視訊監控設備的禁令。

報導稱，多家中國公司已對美國政府機構的限制措施提起訴訟，其中包括中國無人機製造商大疆創新，大疆去年10月起訴美國國防部將其列入涉嫌與北京軍方合作的公司名單。