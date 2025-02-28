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評年度經濟公報　陸統計局：經濟穩定運作難度上升

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國家統計局表示，經濟穩定運作難度上升。圖為江蘇蘇州港太倉港區。（新華社）
大陸國家統計局表示，經濟穩定運作難度上升。圖為江蘇蘇州港太倉港區。（新華社）

大陸國家統計局28日發布《2024年國家經濟與社會發展統計公報》，統計局副局長盛來運指出，去年，外部環境變亂交織，內部困難挑戰增多，經濟穩定運作難度上升。但他也強調，大陸有效應對風險挑戰，主要目標任務順利完成，展望今後，只要保持策略定力，經濟就一定能夠砥礪前行。

大陸《2024年國家經濟與社會發展統計公報》內容，涵蓋多個已發布的經濟數據，包括去年GDP年增5.0%，全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，CPI增長0.2%，PPI下降2.2%等，以及人口、死亡率、外匯存底、工業、農業、服務業、投資、房地產、進出口、財政、文旅、災害等領域數據。

對於去年度的大陸國家經濟與社會發展，大陸國家統計局副局長盛來運解讀表示，這一年，外部環境變亂交織，內部困難挑戰增多，經濟穩定運作難度上升。

但他也稱，面對嚴峻複雜情勢，大陸綜合施策，有力實施宏觀調控，有效應對風險挑戰，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，主要目標任務順利完成。

就全年GDP成長5.0%，盛來運說，在外部壓力加大、內部困難增多的情況下，能夠實現5%的經濟成長實屬不易，充分體現了中國經濟的韌性和潛力。

盛來運提到，為破解內需不足限制，中央部署「兩重」「兩新」政策，去年內需對經濟成長貢獻率為69.7%。同時，多措並舉促進外貿穩量提質，對外貿易實現較快發展，貨物和服務淨出口對經濟成長貢獻率為30.3%，比上年明顯提升。

他還指出，當前，經濟發展正處於新舊動能轉換破局成勢的關鍵階段。去年，大陸科技創新能力不斷增強、新興產業培育壯大，和現代化基礎設施體系更加完善等，並持續推進改革開放、綠色轉型，促進民生等。

因此，展望當前後今後，盛來運說，大陸發展面臨的內外環境仍然複雜嚴峻，外部環境變化帶來的不利影響加深，國內經濟運作面臨有效需求不足等問題挑戰，這是推進高品質發展、產業向中高端邁進過程中的陣痛，是發展中、前進中的問題。

他接著說，總體來看，大陸發展面臨的機會與挑戰並存，但有利條件多於不利因素，發展基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，高品質發展的大勢沒有變，發展的「時」與「勢」依然佔優。只要保持策略定力，積極應對前進中面臨的各種困難挑戰，努力把各方面積極因素轉化為發展實績，經濟就一定能夠櫛風沐雨砥礪前行。

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