快訊

直擊／《魔物獵人荒野》凌晨開賣！獵人玩家夜排搶買 他拿到典藏版嗨喊「玩到早上」

2024胡潤報告 大陸富裕家庭達414.2萬戶

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

胡潤研究院27日發布《2024胡潤財富報告》，報告顯示，中國大陸內地的富裕家庭（資產600萬元人民幣、約合2700萬台幣以上）數量達414.2萬戶，當中擁有600萬元人民幣以上可投資資產的家庭為150萬戶。北京是擁有最多富裕家庭的地區。 　　

中新社報導，根據該報告，中國內地的高淨值家庭（資產千萬元人民幣以上）數量為167.8萬戶，當中擁有千萬元人民幣以上可投資資產的家庭為89.1萬戶；超高淨值家庭（資產億元人民幣以上）數量為11萬戶，當中擁有億元人民幣以上可投資資產的家庭為6.6萬戶。國際超高淨值家庭（資產3000萬美元以上）數量為7.3萬戶，當中擁有3000萬美元以上可投資資產的家庭為4.6萬戶。 　　

具體分佈來看，北京有72.8萬戶富裕家庭，當中擁有600萬元人民幣以上可投資資產的家庭有27.5萬戶。廣東省位居第二，富裕家庭數量為70.3萬戶，擁有600萬元人民幣以上可投資資產的家庭有25.8萬戶，上海、浙江分別位列第三、第四位。 　　

廣東領跑千萬元資產高淨值家庭數量，總數達29.8萬戶，當中擁有千萬元人民幣以上可投資資產的家庭為16.8萬戶。北京千萬元資產高淨值家庭數量位居第二、為29.6萬戶，擁有千萬元人民幣以上可投資資產的家庭為15.1萬戶。上海、浙江分列第三、第四名。 　　

報告顯示，高淨值群體構成以企業主、金領為主，占比合計超過八成。

人民幣 北京 資產

延伸閱讀

北京對台工作會議 陸委會：持續和戰兩手策略

清查公務員持大陸證件 陸委會：鼓勵誠實告知

陸2024年手機出口增長1.5%至8.14億部 連降8年後首回正

大陸研修生1月來台申請數暴跌 陸委會：未反映全貌

相關新聞

陸媒曝：黑石擬向中國平安售3物流項目 Q2或完成交易

大陸物流倉儲資產價格處於近幾年低潮之際，財聯社指出，多位知情人士透露，大陸平安人壽保險集團擬收購全球私募股權巨頭黑石集團...

大陸銀髮經濟 估2030年達人民幣25兆元

中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧問26日發佈的《2025年中國銀髮經濟發展研究報告》預計，到2030年，中國銀髮經濟...

陸能源局目標 今年發電總裝機拚達36億千瓦

大陸國家能源局27日發布2025年能源工作指導意見，提出持續增強能源安全保障能力、推進能源結構調整優化、培育發展能源新技...

港深創科園 香港建築業氫能發電首例啟動

為推動香港乾淨能源的應用和普及，香港建造業首例氫能應用啟動禮暨中建香港三項氫能應用分享會日前在港深創新及科技園舉行。

香港富豪榜／李嘉誠蟬聯首富 蔡崇信身家受惠阿里AI 暴衝第8

香港本年度富豪榜排出，李嘉誠蟬聯香港首富，身家較去年增加3個百分點，有約373億美元，阿里巴巴主席蔡崇信，財富急漲二成七...

2024胡潤報告 大陸富裕家庭達414.2萬戶

胡潤研究院27日發布《2024胡潤財富報告》，報告顯示，中國大陸內地的富裕家庭（資產600萬元人民幣、約合2700萬台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。