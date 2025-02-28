2024胡潤報告 大陸富裕家庭達414.2萬戶
胡潤研究院27日發布《2024胡潤財富報告》，報告顯示，中國大陸內地的富裕家庭（資產600萬元人民幣、約合2700萬台幣以上）數量達414.2萬戶，當中擁有600萬元人民幣以上可投資資產的家庭為150萬戶。北京是擁有最多富裕家庭的地區。
中新社報導，根據該報告，中國內地的高淨值家庭（資產千萬元人民幣以上）數量為167.8萬戶，當中擁有千萬元人民幣以上可投資資產的家庭為89.1萬戶；超高淨值家庭（資產億元人民幣以上）數量為11萬戶，當中擁有億元人民幣以上可投資資產的家庭為6.6萬戶。國際超高淨值家庭（資產3000萬美元以上）數量為7.3萬戶，當中擁有3000萬美元以上可投資資產的家庭為4.6萬戶。
具體分佈來看，北京有72.8萬戶富裕家庭，當中擁有600萬元人民幣以上可投資資產的家庭有27.5萬戶。廣東省位居第二，富裕家庭數量為70.3萬戶，擁有600萬元人民幣以上可投資資產的家庭有25.8萬戶，上海、浙江分別位列第三、第四位。
廣東領跑千萬元資產高淨值家庭數量，總數達29.8萬戶，當中擁有千萬元人民幣以上可投資資產的家庭為16.8萬戶。北京千萬元資產高淨值家庭數量位居第二、為29.6萬戶，擁有千萬元人民幣以上可投資資產的家庭為15.1萬戶。上海、浙江分列第三、第四名。
報告顯示，高淨值群體構成以企業主、金領為主，占比合計超過八成。
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