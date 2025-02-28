港深創科園 香港建築業氫能發電首例啟動

為推動香港乾淨能源的應用和普及，香港建造業首例氫能應用啟動禮暨中建香港三項氫能應用分享會日前在港深創新及科技園舉行。

中通社報導，活動由中國建築工程（香港）有限公司舉辦，香港特區政府環境及生態局局長謝展寰、港深創新及科技園有限公司首席項目發展總監鄧維勇、中建香港常務副總經理黃江等人出席。

謝展寰表示，環境及生態局於2022年成立了氫能源跨部門工作小組，協助業界開展氫燃料試驗項目，更在去年公布《香港氫能發展策略》，穩慎有序地營造有利本地氫能發展的環境。

鄧維勇表示，港深創科園的定位為世界創新科技重要樞紐，園區會劃分成不同產業主題的區塊，包括生命健康科技、人工智能、先進製造、產學研等，以建立多元的創科生態圈。而氫能技術在新能源領域中扮演著重要角色，具有巨大潛力及廣泛應用前景。

黃江表示，中建香港將繼續攜手業界，以低碳建造，建造低碳城市，共築低碳家園，為香港的可持續發展貢獻力量。

是次活動的順利進行標誌著氫能發電機正式在港深創科園工地項目中應用。據了解，使用氫能進行發電相比傳統的柴油發電方式，能夠減少達77%的碳排放。具體來說，一台氫能發電機運行一年，可減少約118噸的碳排放，這相當於大約5140棵樹在一年內所能吸收的碳量。