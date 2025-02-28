陸能源局目標 今年發電總裝機拚達36億千瓦

大陸國家能源局27日發布2025年能源工作指導意見，提出持續增強能源安全保障能力、推進能源結構調整優化、培育發展能源新技術新產業新模式等原則性目標任務，提出今年大陸全國發電總裝機達到36億千瓦以上。

新華社報導，「意見」提出了2025年能源工作的主要目標：供應保障能力方面，全國能源生產總量穩步提升。煤炭穩產增產，原油產量保持2億噸以上，天然氣產量保持較快增長，油氣儲備規模持續增加。全國發電總裝機達到36億千瓦以上，新增新能源發電裝機規模2億千瓦以上，發電量達到10.6萬億千瓦時左右，跨省跨區輸電能力持續提升。

綠色低碳轉型方面，非化石能源發電裝機佔比提高到60%左右，非化石能源佔能源消費總量比重提高到20%左右。工業、交通、建築等重點領域可再生能源替代取得新進展。新能源消納和調控政策措施進一步完善，綠色低碳發展政策機制進一步健全。

發展質量效益方面，火電機組平均供電煤耗保持合理水平。風電、光伏發電利用率保持合理水平，光伏治沙等綜合效益更加顯著。大型煤礦基本實現智能化。初步建成全國統一電力市場體系，資源配置進一步優化。

國家能源局新聞發言人張星表示，當前中國能源發展面臨一些風險挑戰，國際形勢複雜嚴峻，油氣外採率仍較高，新能源快速增長對系統消納提出更高要求，能源關鍵技術裝備攻關仍需強化，能源體制機制改革，需向縱深推進。